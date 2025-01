ASSE – FC Nantes : Horneland félicite Bouchouari, Kombouaré beau joueur

Les réactions d’Eirik Horneland et Antoine Kombouaré après la rencontre entre l’ASSE et le FC Nantes.

Ce dimanche, l’ASSE et le FC Nantes se sont quittés dos à dos à Geoffroy-Guichard (1-1, résumé). Voici les réactions des deux coachs, Eirik Horneland et Antoine Kombouaré, après la rencontre de cette 18ème journée de Ligue 1, au micro de DAZN.

« C’est normal que Sainté revienne »

Horneland : « Je vois mon équipe qui travaille, mais qui a un manque de chance. On essaye de continuer à travailler. On avait le contrôle mais on doit continuer, se créer plus d’occasions, et de jusqu’au bout tenter de jouer sur les côtés. Bouchouari ? C’est un élément essentiel de l’effectif ».

Kombouaré : « Dans la deuxième mi-temps, on a fait que reculer et subir. Si on regarde les 20 dernières minutes, il peut se passer plein de choses. Ce que je n’ai pas aimé, c’est qu’à chaque fois qu’on récupérait, on a dégagé. Eux ont mis beaucoup de densité, c’est intéressant. Je vais être fair play car c’est normal que Sainté revienne. J’aime bien défendre mais il faut proposer autre chose. Leur but, c’est un exploit mais c’est une frappe fantastique. On était en place mais il faut accepter que quand on ne fait que défendre, on paye la note ».

Retrouvez But Football Club sur les réseaux sociaux : Facebook, X , YouTube et désormais Instagram, TikTok ou encore Bluesky.

Abonnez-vous pour ne rien manquer de notre actualité et de nos vidéos.