ASSE : Larqué n’est pas fan de Kilmer Sports Ventures

Dans les colonnes de l’Union, Jean-Michel Larqué a confié son grand scepticisme et son inquiétude à l’égard de l’évolution de l’ASSE sous Kilmer Sports Ventures.

Nommé « ambassadeur à vie » du club stéphanois par Roland Romeyer il y a quelques années, Jean-Michel Larqué n’est pas un grand fan du virage pris par son ASSE l’été dernier avec la vente à Kilmer Sports Ventures. Dans les colonnes de l’Union, l’ancien milieu de terrain des Verts s’est dit « très préoccupé » par la situation actuelle de son club de cœur, à la lutte pour ne pas redescendre en Ligue 2.

Comme Romeyer, il aurait préféré un actionnaire français

«J’ai du mal avec l’évolution de l’actionnariat. Les actionnaires qui viennent des Etats-Unis, du Canada ou du Qatar, je ne pense pas qu’ils sont là par amour des clubs et du football français. C’est peut-être un procès d’intention que je leur fais mais je crois que les Jean-Pierre Caillot, Laurent Nicollin ont énormément de mérite à pouvoir lutter, parce que les règles du jeu ne sont pas les mêmes », a glissé Larqué, qui ne se reconnait plus dans le football actuel :

« Aujourd’hui on parle beaucoup de trading, de merchandising… On prend des jeunes parce qu’on a décidé qu’ils avaient du potentiel. On va les faire signer 5 ans, les transférer au bout de 2 ans en faisant une plus-value. Au lieu de les prendre à 15 ans et de les former, on les prend à 20 ans et on fait un pari. C’est le casino ».

Si certains nouveaux dirigeants ont déjà rencontré des anciens joueurs des Verts pour les rassurer sur le projet mis en place, « KSV » a encore un gros travail à mener s’il veut finir de convaincre les sceptiques sur la viabilité de son projet…

