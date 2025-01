ASSE : 3 façons d’intégrer Irvin Cardona au schéma d’Eirik Horneland

Après un premier prêt très réussi de six mois en 2024, Irvin Cardona va de nouveau être cédé temporairement à l’ASSE. Eirik Horneland l’attend avec impatience. Voici comment l’entraîneur norvégien pourrait l’intégrer à son équipe.

Après des jours et des jours de négociations tripartites, l’AS Saint-Etienne est enfin parvenue à finaliser le retour d’Irvin Cardona. L’Equipe a annoncé dimanche qu’un accord avait été trouvé pour que l’Espanyol Barcelone rompe son contrat de prêt et qu’il soit de nouveau envoyé en prêt à l’ASSE jusqu’à la fin de la saison. Comme la saison dernière, qui s’étaient conclue par la remontée des Verts en L1, via les barrages. Cardona avait joué un grand rôle dans cette promotion avec 10 buts et 3 passes décisives en 22 matches. Au départ, l’attaquant souhaitait être transféré définitivement dans le Forez, pour pouvoir s’inscrire dans la durée. Mais l’ASSE n’ayant pas trouvé d’accord financier avec Augsbourg et l’Espanyol, ce ne sera qu’un prêt. Qu’importe pour Eirik Horneland, qui a récupéré un joueur qui lui plaît. Voici trois façons pour le Norvégien d’intégrer l’ancien Brestois à son onze de départ.

La plus probable : Davitashvili-Stassin-Cardona

Même si Augustine Boakye n’a pas démérité depuis le début de l’année, avec son doublé contre le Stade de Reims (3-1) et son égalisation contre Nantes (1-1), c’est lui qui devrait faire les frais de l’arrivée de Cardona. La recrue stéphanoise peut évoluer sur tout le front de l’attaque mais on voit mal Horneland sacrifier son meilleur buteur, Zuriko Davitashvili (6 réalisations), et un Lucas Stassin qui commence à tourner à plein régime après des premiers pas compliqués dans le Forez. C’est au poste d’ailier droit que Cardona a joué les quatre derniers matches de championnat et les quatre de play-offs la saison dernière. Ca lui avait plutôt bien réussi (2 buts, 1 passes décisive), ainsi qu’à l’équipe…

La plus collective : Cardona-Stassin-Boakye

Horneland prône un football éminemment collectif et force est de constater que Davitashvili n’entre pas vraiment dans ce cadre. Le Géorgien est du genre à partir tête baissée dans des dribbles et à tenter sa chance, sans se demander s’il y a des partenaires mieux placés que lui. La conséquence première de ce comportement individualiste, c’est que l’attaquant évoluant à ses côtés sert plus à remiser les ballons qu’à conclure des actions. Si l’entraîneur des Verts voulait mettre Stassin dans les meilleures dispositions, l’idée serait donc de l’entourer de partenaires qui ont le collectif chevillé au corps. Auquel cas, Cardona pourrait prendre la place de Davitashvili à gauche et Boakye conserverait la sienne à droite.

A signaler que lors de son premier passage à Saint-Etienne, Cardona n’a jamais été prolifique que lorsqu’il a joué à gauche : 6 buts et 2 passes décisives en 7 matches. Une raison de plus pour Horneland de tenter ce schéma ?

La plus aguicheuse (et la plus improbable) :

Davitashvili-Stassin-Boakye avec Cardona en soutien

Le 23 février, l’AS Saint-Etienne accueillera Angers. L’occasion pour les Verts de prendre leur revanche sur l’autre promu, qui lui en avait mis quatre à l’aller (2-4). Et de faire un pas de plus vers le maintien. Pourquoi ne pas tenter, à cette occasion, une composition offensive avec Davitashvili à gauche, Stassin dans l’axe, Boakye à droite et Cardona en soutien ? Parce qu’Horneland ne joue qu’en 4-3-3 avec pointe basse au milieu. Et qu’a priori, il n’apprécie pas de changer de tactique. Dommage car avec cette composition offensive, l’ASSE pourrait causer de gros problèmes à des adversaires du bas de tableau. On pense à Angers, donc, mais également au Havre, où les Verts se rendront le 9 mars, à Montpellier, où ils iront la semaine suivante, et à Reims, où ils disputeront l’avant-dernière journée le 11 mai. La possibilité de prendre des points via des grosses prestations offensives ne mérite-t-elle pas des coups de canif dans les certitudes tactiques d’Horneland ?

