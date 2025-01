ASSE : Batubinsika sent que quelque chose est en train de se passer

Les mots de Dylan Batubinsika après le match nul sur la pelouse de l’AJ Auxerre.

Ce vendredi, en ouverture de la 19ème journée de Ligue 1, l’ASSE a pris un point sur la pelouse de l’AJ Auxerre (1-1, notes). Depuis le début du championnat, les Verts n’ont toujours pas gagné à l’extérieur, mais le compteur continue de tourner, alors qu’Eirik Horneland ne compte que 4 matchs à la tête du club. Pour autant, quelque chose est en train de se passer au sein de l’équipe, comme l’a confié Dylan Batubinsika après la rencontre, au micro de DAZN.

Un nul logique pour Batubinsika

« En seconde période, ils sont venus nous chercher plus haut que lors de la première. C’est vrai que cela nous a un peu déstabilisés au début, car on ne s’y attendait pas. On cherchait des solutions pour ressortir le ballon, mais casser leur première ligne de pressing était vraiment compliqué. (…) C’était un match compliqué. Je pense que les deux équipes auraient pu l’emporter. Au final, un match nul reflète assez bien la physionomie de la rencontre. (…) Prendre un point, c’est positif pour nous dans ces circonstances.

On sent qu’une vraie force mentale commence à émerger dans le groupe. Il faut continuer dans ce sens, mais on veut aussi gagner, notamment à l’extérieur, où on n’a pas encore décroché de victoire. Il y a encore beaucoup de choses à aller chercher, et on travaille chaque jour pour progresser. Je pense qu’on est sur la bonne voie. (…) Notre coach joue un rôle important. Il est constamment derrière nous, action après action, pour nous garder éveillés et concentrés. (..) Il nous pousse à être prêts pour chaque situation, et c’est exactement ce dont on a besoin pour avancer », a déclaré le défenseur central, dans des propos rapportés par nos confrères de Peuple Vert.

