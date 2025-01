ASSE – FC Nantes : Stassin reste positif et évoque la première de N’Guessan

Lucas Stassin a livré ses impressions après le match nul de l’ASSE face au FC Nantes (1-1) hier. Le Belge est notamment revenu sur la première titularisation du jeune Djylian N’Guessan.

Longtemps menée au score, hier, l’ASSE, dominatrice mais improductive, a dû se contenter d’un point face au FC Nantes (1-1) grâce à une égalisation signée Augustine Boakye, en fin de match. « On a été un perturbés par les Nantais, on avait la possession mais ils ont bien défendu, ils étaient très très bas. On a réussi à trouver la faille en fin de match, c’était dur de revenir au score mais on y est arrivés, il faut retenir le positif. On doit apprendre mais c’est bien d’avoir réussi à prendre un point. On voulait gagner bien sûr mais on aurait très bien pu perdre. Les Nantais ont été costauds. »

« C’était sa première fois avec nous et c’est un vrai 9 comme moi »

Invité à commenter la première titularisation de Djylian N’Guessan (16 ans), Stassin a eu ces mots : « C’était sa première fois avec nous et c’est un vrai 9 comme moi. Le coach l’avait mis sur le côté donc il avait tendance à venir dans l’axe, près de moi. Je lui ai parlé, je lui ai dit de rester à sa place mais voilà, c’était pour qu’on ne se marche pas trop dessus, y a pas de souci. »

