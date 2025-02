ASSE : Guillou montre du doigt le Mercato… et Davitashvili

Dans sa chronique au Progrès, Patrick Guillou s’inquiète du Mercato de l’ASSE. Et tacle Zuriko Davitashvili.

Le Mercato de l’ASSE se limite aux arrivées en prêt de Maxime Bernauer et Irvin Cardona, ce qui ne semble rassurer ni les supporters ni Patrick Guillou. « On prend les mêmes et on recommence. Avec l’ancien triumvirat en bandoulière, on prône les vertus de la débrouille. Malgré ce nouveau camouflet circonstancié, le coach norvégien résiste aux vents contraires. Il refuse ce voyage en sinistrose », glisse l’ancien défenseur dans sa chronique au Progrès.

« Davitashvili se montre à son avantage statistiquement. Cependant, il oublie régulièrement ses partenaires mieux placés. »

Après la défense à Lille (1-4), Guillou a ciblé les lacunes de l’ASSE. « La défense centrale est aux abois (erreurs de relance, de placement, de concentration et d’alignement), estime-t-il. Un milieu de terrain sans véritable patron. Devant, Stassin se cherche encore. Davitashvili se montre à son avantage statistiquement. Cependant, il oublie régulièrement ses partenaires mieux placés. » L’ailier géorgien appréciera…