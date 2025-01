ASSE : Horneland annonce un retour et plusieurs coups durs avant Auxerre

En conférence de presse avant le match face à Auxerre, Eirik Horneland, coach de l’ASSE, a fait un point sur son groupe.

Ce vendredi, en ouverture de la 19ème journée de Ligue 1, l’ASSE se déplace sur la pelouse d’Auxerre (20h45). À la veille de cette rencontre, le coach Eirik Horneland était présent en conférence de presse. L’occasion pour lui de faire un petit point sur l’état de son groupe. Ben Old, Thomas Monconduit, Yvann Maçon, Ibrahima Wadji, Anthony Briançon, ou encore Aïmen Moueffek sont blessés, tandis qu’Ibrahim Sissoko est toujours suspendu. Benjamin Bouchouari et Louis Mouton sont dans le même cas.

Moueffek de retour sous deux à trois semaines

« Benjamin Bouchouari, Ibrahim Sissoko et Louis Mouton sont suspendus, Aïmen Moueffek, Thomas Monconduit, Ibrahima Wadji et Yvann Maçon ne seront pas présents non plus. Je récupère Pierre Ekwah par rapport à la semaine dernière. Augustine Boakye s’est entrainé sans restriction cette semaine. Moueffek ? Il a eu un problème de maladie depuis quelques semaines, on travaille depuis pour le remettre à niveau, on l’aide à le faire en tout cas. Il faudra peut-être attendre deux ou trois semaines pour le revoir sur les terrains, il est en ré-athlétisation« , a expliqué l’entraîneur des Verts.

Vous l’aurez compris, pas vraiment de nouvelles réjouissantes pour cette semaine du côté de l’ASSE !

