ASSE – Le rendez-vous de Didier Bigard : « Encore du temps et des points perdus »

Didier Bigard n’a pas apprécié la prestation de l’ASSE dimanche dernier contre Nantes. Il s’interroge aussi sur l’absence de renforts à dix jours de la fin du Mercato, alors que les Verts sont toujours dans la zone rouge.

Même sans ses kops au soutien inconditionnel, Geoffroy-Guichard a fait preuve de beaucoup de mansuétude face à Nantes. Les latérales qui nous ont habitués à plus de sévérité n’ont pas manifesté une impatience qui était pourtant patente. Quelques grondements, mais sans plus et il a fallu attendre la mi-temps pour que les Stéphanois comprennent qu’ils n’étaient pas du tout à la hauteur de leur public. Rien de méchant et si Eirik Horneland a mis les points sur les i, on n’a pas senti souffler un vent du Nord qui aurait fini d’enrhumer les Appiah, Nadé ou Pétrot pris dans des courants d’air en première.

Ce n’est pas Anthony Lopes qu’il fallait siffler

Peut-être ceux-ci et d’autres doivent-ils remercier Anthony-Lopes d’avoir attiré sur lui toute l’attention des tribunes. Même s’il a déchiré sa carte olympienne avec une page tournée sans honneur, il restera un éternel voisin et pas des moindres. Entre ses sorties kamikazes, quelques arrêts de haute volée et un label gone revendiqué toutes ces années, il a rappelé à son nouveau coach que l’OL, prochain adversaire de Nantes, était à jamais le grand rival des Verts. Un constat pas très actuel.

Le classement oblige à se montrer plus factuel et dans le championnat que l’ASSE dispute, les adversaires se nomment Montpellier, Le Havre, Rennes et Nantes qui a donc réalisé une opération très honorable dimanche en ne cédant pas de terrain, comme l’a relevé Antoine Kombouaré. Magnanime, il n’a pas cherché à en rajouter, saluant le nul « mérité » obtenu par Saint-Étienne « même s’il est obtenu sur un exploit personnel ». En une phrase, il a résumé toute une partie d’échecs qui a tenu Horneland en échec, leçon tactique attendue dès lors que l’effet de surprise ne joue déjà plus en faveur du Norvégien.

Bloc bas ou pas, l’expression aurait amusé ou irrité Frédéric Antonetti qui aimait chambrer les journalistes pris dans les formules à la mode « Ah jouer plus haut, vous aimez ça mais qu’est-ce que ça veut dire? Tout dépend de la physionomie du match… » Tout dépend aussi de la qualité des joueurs! Même s’ils ont beaucoup attendu leurs adversaires, les Canaris ont aussi su les presser dans leur camp en provocant des erreurs dont celle d’Appiah sur l’ouverture du score ou de Nadé. L’absence d’Ekwah ne peut pas tout expliquer, pas que les attaquants tentent si peu leur chance à l’image de Davitashvilli dont on ne retient qu’une reprise contrée. C’est maigre comme le bilan d’un milieu de terrain où Mouton n’est plus qu’un joueur très moyen dès qu’il oublie que son jeu doit faire rimer simplicité et efficacité. On évitera de tirer sur celui qu’Ekwah avait qualifié de sniper. N’Guessan a raté une occasion mais il apprendra qu’en Ligue 1, on ne va pas le regarder jouer comme à l’entraînement.

On en revient à l’essentiel, la qualité d’un groupe qu’Olivier Dall’Oglio appelait à renforcer, jusqu’à payer de sa place sa franchise, qu’Horneland a admis, du bout d’une langue sujette à traduction, devoir étoffer. Cardona a été le feuilleton de l’hiver pour 500 000 euros et peut-être quelques égos écornés. Pas facile pour ceux qui ont rayé son nom cet été de revenir avec une gomme pour le signer. Pas grave si dans le même temps on avait eu des recrues. Mais non. Encore du temps et des points perdus.

Didier Bigard

