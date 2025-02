ASSE – Mercato : Amougou transféré sur le fil ?

Chelsea tente de finaliser le transfert de Mathis Amougou avant le fin du Mercato, ce soir.

A l’instar de Mathieu Cafaro, annoncé en route pour Caen, Mathis Amougou est l’autre dossier très chaud de l’ASSE, du côté des départs, en ce dernier jour de Mercato. Le jeune milieu de terrain est plus que jamais pisté par Chelsea.

Chelsea joue son va tout

Selon L’Equipe, les Blues font le forcing. Les négociations se poursuivent mais aucun accord n’a été trouvé jusqu’ici, annonce le média. Amougou n’a plus qu’un an et demi de contrat, une situation qui pose problème et pourrait inciter Kilmer Sports à le transférer d’ici la deadline du Mercato. L’ASSE espérait prolonger le jeune milieu pour quatre ans, mais ses agents ne voulaient entendre parler que d’un nouveau bail de deux ans. De son côté, Chelsea aurait déjà proposé 15 M€. On devrait bientôt savoir si cette proposition a été revue à la hausse et/ou si cela suffira à ce que les Blues obtiennent le feu vert de Kilmer Sports…