ASSE Mercato : Courbis épingle Gazidis

L’ancien coach de l’OM et des Girondins Rolland Courbis est surpris du manque de moyens déployés par l’ASSE pour se renforcer cet hiver.

L’ASSE est 16e de L1, et barragiste, mais après avoir remplacé Olivier Dall’Oglio par Eirik Horneland en décembre, elle s’est assez peu renforcée en janvier. Seulement deux recrues sont arrivées lors du Mercato : Irvin Cardona et Maxime Bernauer, prêtés avec option d’achat par Augsbourg et le Dinamo Zagreb.

« On pensait que Saint-Étienne avait de l’argent et était capable de se renforcer »

Un Mercato qui surprend l’ancien entraîneur Rolland Courbis, désormais consultant sur la Chaîne L’Équipe. « C’est quand même étonnant, a-t-il glissé. Avec la vente du club, le nouveau propriétaire et la nouvelle direction, on pensait que Saint-Étienne avait de l’argent et était capable de se renforcer. On pensait que par rapport à avant l’AS Saint-Étienne allait être capable de se renforcer, c’est quand même un mercato hivernal étonnant pour l’AS Saint-Étienne. » Un Mercato qui laisse aussi dubitatif les supporters, comme le montre un sondage publié par le site Evect.