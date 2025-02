ASSE Mercato : Krasso valide l’arrivée de Maxime Bernauer

Jean-Philippe Krasso, qui a connu Maxime Bernauer au Mans, estime que la recrue défensive des Verts peut s’imposer à l’ASSE.

Irvin Cardona et Maxime Bernauer : le Mercato de l’ASSE se résume à ses deux seules arrivées. Bernauer, prêté par le Dinamo Zagreb, sera donc la seule nouvelle tête à porter le maillot vert lors de la deuxième partie de la saison. A 26 ans, il va découvrir la L1 au plus grand bonheur de son pote Jean-Philippe Krasso, l’attaquant du Paris FC, qui l’avait connu au Mans et qui s’est livré sur son arrivée au site Poteaux Carrés.

« Il ne sera pas inhibé mais porté par la pression »

« Je suis content que Maxime ait à son tour l’occasion de porter ce maillot vert et puisse découvrir la Ligue 1 à 26 ans, a expliqué l’ancien attaquant des Verts. On a quelques similitudes dans notre parcours. On est passé par des clubs de National avant de faire nos débuts en pro assez tardivement par rapport à de nombreux autres joueurs. On a vécu tous les deux une expérience à l’étranger dans un club phare dans son pays. On a eu l’occasion de jouer la Ligue des Champions. Je pense que cette expérience des matches de très haut niveau va servir Maxime et qu’il a les qualités pour s’imposer à Sainté. » Et à lui d’ajouter… « Il a joué cette saison plusieurs matches européens en tant que titulaire contre des équipes comme Arsenal, Dortmund, Monaco… Ce n’est pas rien ! Je suis convaincu qu’il aura à cœur d’aider Sainté à remonter au classement. Maxime est un compétiteur, il a pleinement conscience que tous les matches sont importants. Je pense qu’il va se sentir bien à Sainté. Je pense qu’il ne sera pas inhibé mais porté par la pression. «