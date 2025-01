ASSE – Mercato : qui est Ognjen Mimovic, nouvelle cible des Verts ?

L’ASSE s’intéresse à Ognjen Mimovic, latéral droit serbe de l’Etoile Rouge Belgrade. Présentations…

Le mercato d’hiver se poursuit et l’ASSE est toujours en quête de sa première recrue. Outre le dossier Irvin Cardona, qui tarde à se concrétiser, les dirigeants stéphanois auraient avancé, et dans le plus grand secret, sur la piste du latéral droit, Ognjen Mimović, qui évolue à l’Étoile Rouge de Belgrade.

Un transfert déjà acté ?

Dans ce dossier, selon le média serbe, Mozzart Sport, les contacts seraient bien avancés pour une arrivée du joueur à la fin janvier, après le dernier match de Ligue des Champions de l’Étoile Rouge contre les Young Boys de Berne (le 29 janvier). Mozzart Sport semble indiquer que le transfert est déjà programmé, et qu’il pourrait atteindre 8 M€ bonus compris.

A 20 ans, Mimovic a disputé 32 matchs avec l’Etoile Rouge, leader de son championnat, inscrivant deux buts et délivrant trois passes décisives. Mimovic a notamment marqué un but décisif contre Bodo Glimt en qualifications pour la Ligue des Champions. Blessé au métatarsien lors d’un match contre Benfica en septembre dernier, le joueur a vite retrouvé ses moyens. Formé à l’Etoile Rouge, il avait été prêté il y a deux ans à l’OFK Belgrade, aidant le club à être sacré champion de L2. A son retour, il s’est imposé comme un titulaire régulier. Capable d’évoluer comme ailier, il compte 4 sélections avec les Espoirs et est sous contrat jusqu’en 2029. Un joueur à fort potentiel qui semble bien coller au projet Kilmer Sports.