ASSE Mercato : un club frappe à la porte pour Abdelhamid

En grande difficulté depuis son arrivée à l’ASSE, Yunis Abdelhamid pourrait avoir une porte de sortie.

Recruté sur les conseils d’Oliver Dall’Oglio l’été dernier alors qu’il était en fin de contrat à Reims, Yunis Abdelhamid a vécu une première partie de saison très compliquée à l’ASSE. L’ancien capitaine rémois (37 ans), promu capitaine, a été déchu de son brassard et il a glissé vers le banc.

Le WAC Casablanca s’intéresse à lui

L’arrivée d’Eirik Horneland n’a pas changé la donne pour le vétéran marocain, sous contrat chez les Verts jusqu’en juin (avec une autre année en option). Dans l’ombre du duo Batubinsika-Nadé, le banc semble l’attendre s’il reste dans le Forez, mais une porte de sortie pourrait s’ouvrir. En effet, d’après Africafoot, le WAC Casablanca s’intéresse à lui. « Le Wydad AC veut recruter Yunis Abdelhamid (AS Saint-Étienne) avant la fin du mercato marocain. Le club anticipe un possible départ de Jamal Harkas, convoité par des clubs émiratis et saoudiens », révèle le média. A suivre…