ASSE Mercato : un improbable renfort allemand pisté par Kilmer Sports à l’Ajax ?

Si Eirik Horneland semble parti pour faire confiance à Gautier Larsonneur pour garder les buts de l’AS Saint-Étienne sur cette seconde partie de saison, un gardien de l’Ajax Amsterdam l’intéresserait…

Eté comme hiver, les rumeurs du mercato sont toujours à prendre avec des pincettes. Et celle qui va suivre en fait indéniablement partie. Selon une information relayée par l’insider GaëlB42, très au fait de l’actualité de l’ASSE, les Verts seraient en effet intéressés par le profil d’un certain Diant Ramaj (23 ans) qui évolue dans le championnat néerlandais, à l’Ajax d’Amsterdam. Plutôt étonnant quand on sait que Gautier Larsonneur, titulaire indéboulonnable dans les buts depuis son arrivée dans le Forez, donne satisfaction. Et que les besoins de l’AS Saint-Etienne lors de ce mercato ne concernent pas, en priorité, le poste de gardien de but.

Ramaj frustré à l’Ajax ?

Seulement voilà, l’ASSE a changé d’entraîneur et c’est désormais le Norvégien Eirik Horneland qui officie sur le banc de touche. Ce dernier souhaite-t-il la venue d’un autre gardien, alors que les Verts restent sur un match nul (1-1) en Ligue 1 face à un concurrent direct, le FC Nantes, au Stade Geoffroy-Guichard ? Rien ne permet à cette heure de l’affirmer. En attendant, Diant Ramaj, le gardien allemand de l’Ajax Amsterdam, également suivi par le Stade Brestois, n’a pas joué le moindre match en Ligue des Pays-Bas cette saison et se dirait frustré par sa situation de doublure inutilisée.

Un prêt avec option d’achat à l’étude ?

Pour les dirigeants des Verts, on l’imagine, un prêt avec option d’achat serait le cas la solution la plus probable pour faire venir le gardien de but au cours de ce mercato hivernal. Sous contrat avec l’Ajax d’Amsterdam, jusqu’au mois de juin 2028, et passé notamment par le club allemand de l’Eintracht Francfort, Diant Ramaj est estimé à 7 millions d’euros par la plateforme Transfermarkt. Reste qu’on voit mal Eirik Horneland, l’entraîneur des Verts, demander un effort à ses dirigeants sur un tel poste. Et que l’ASSE, à cette heure, dispose avec Gautier Larsonneur et Brice Maubleu de ce qu’il faut pour essayer de se maintenir en Ligue 1.

Mais en matière de mercato, on le sait, il ne faut jamais dire jamais…

