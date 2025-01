ASSE Mercato : une annonce très rassurante tombe pour Cardona !

Toujours pisté par l’AS Saint-Étienne sur ce mercato hivernal, Irvin Cardona (Augsbourg, 27 ans) entend acter son retour dans le Forez mais les tractations sont plus longues que prévu bien qu’en phase de finalisation.

Les supporters de l’ASSE commencent à s’impatienter… voire ne plus y croire pour certains d’entre eux. Et pourtant : le dossier Irvin Cardona est encore bel et bien réel. S’il s’avère que les tractations sont compliquées que prévu entre l’Espanyol Barxcelone, Augsbourg et le club ligérien pour tomber d’accord sur le deal final, les discussions sont loin d’être rompues. Mohamed Toubache-Ter a ainsi confirmé hier soir sur son compte X plusieurs petits détails dans le dossier Cardona (27 ans), arguant que celui-ci était toujours bel et bien ouvert à l’instant T :

Le dossier Cardona toujours en phase de finalisation

« On est en train de m’attribuer une info qui n’est pas la mienne : jamais évoqué de visite médicale pour Cardona, jamais déclaré qu’il était en chemin (avion ou autre) pour Sainté. Toujours été clair. Phase de finalisation ! » Oui, mais jusqu’à quand celle-ci peut-elle vraiment durer ?

