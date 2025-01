ASSE : Moueffek, c’est quoi le problème ?

Aïmen Moueffek est encore absent du groupe de l’ASSE qui se déplace ce soir à Auxerre. Entre contre-performances, blessures et maladie, son cas interpelle.

C’est sans Aïmen Moueffek que l’ASSE se déplacera ce soir sur la pelouse de l’AJ Auxerre. Le milieu de terrain est selon Eirik Horneland en phase de « réathlétisation ». Le natif de Vienne avait contracté la grippe pendant la trêve hivernale et cela expliquerait son absence depuis le début de l’année. En 2025, il n’a toujours pas joué. Et il n’est toujours pas apparu à l’entraînement non plus.

Une absence qui se prolonge

Horneland a glissé que le joueur devait être « remis à niveau ». Ce qui pose question, après une première partie de saison où le Marocain est apparu très en dedans. Blessé pendant la préparation estivale, il avait glissé vers le banc après avoir enchaîné les titularisations en début de saison. Mais à chacune de ses apparitions, que ce soit d’entrée ou en entrant, Moueffek (23 ans), prolongé l’été dernier, avait été très décevant. A tel point qu’on se demandait quel était le problème. Une question que l’on se pose forcément encore plus avec son absence prolongée de ce début d’année.