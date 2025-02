ASSE, OL, OM : Bafé Gomis futur directeur sportif ?

L’ancien attaquant de l’ASSE, de l’OL et de l’OM, Bafé Gomis, a confirmé son envie de devenir dirigeant.

Il y a deux mois, Bafé Gomis, qui venait de raccrocher ses crampons, avait confié dans nos colonnes qu’il souhaitait retrouver un poste dans le foot, lui qui a tissé un gros réseau après ses expériences en Angleterre, en Arabie saoudite, au Japon et en Turquie. Dans Le Dauphiné-Libéré, l’ancien international a confirmé cette volonté.

« Je me forme via la FIFA »

« Actuellement je travaille avec DAZN, c’est enrichissant d’analyser les matches, de refaire le tour du football français que j’avais quitté depuis huit ans a-t-il confié. En parallèle, je me forme via la FIFA pour devenir dirigeant dans le monde du football. Peut-être directeur sportif d’un club… Je suis basé à Lyon mais je voyage, je prends de l’expérience. Avoir un nom, c’est bien, mais il faut aussi avoir les compétences et ne pas avoir peur de retourner se former, et d’apprendre. » Un Gomis qui avait donné le coup d’envoi du 16e de finale de Coupe de France remporté par Bourgoin contre Lyon à sa plus grande joie… « J’ai deux cousins qui jouent dans l’équipe de Bourgoin : Joris Mendy et Wilson Mendy. On a grandi dans les mêmes quartiers à Toulon. Joris a été au centre de formation de l’AS Saint-Étienne, donc je l’avais pris sous mon aile. Wilson est un peu plus jeune, je suis plus proche de son frère Alexandre, l’attaquant de Caen. Wilson est récompensé, il a tenu tête à des grands attaquants comme Lacazette, Mikautadze… C’est beau, je suis fier d’eux ! »