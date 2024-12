ASSE : Patrick Guillou s’en prend à des nouvelles cibles après Rennes

Remonté après la nouvelle défaite de l’ASSE à Rennes (0-5), Patrick Guillou a encore chargé sur les dirigeants.

Dans son dernier billet au Progrès, Patrick Guillou démonte une nouvelle fois l’ASSE, humiliée sur la pelouse du Stade Rennais (0-5) samedi. Profitant de la période de Thanksgiving, le consultant de beIN Sports et ancien défenseur des Verts estime que la « dinde canado-américaine a une nouvelle fois été bien fourrée ».

Le trio datas de Kilmer se fait secouer…

« Pour éviter de se construire une réalité hallucinatoire débordante, il est vivement conseillé aux trios magiques d’analyser les Datas sans pitié », écrit Pat’, appuyant sur les mauvais chiffres à l’extérieur et l’absence de frappes cadrées au Roazhon Park : « L’avantage avec Olivier Dall’Oglio, c’est qu’il parle vrai. Il parle cash. C’est zéro bla-bla. Face à lui ses dirigeants parlent aussi cash… Mais argent comptant. Avec eux, c’est zéro tracas. A force de vivre dans leur propre monde, les « Gazidis and Co » se coupent subjectivement de l’autre ».

Outre le trio Gazidis – Fahmi – Rosenfeld, Patrick Guillou y va aussi de son tacle à l’autre trio Soucasse – Perrin – Rustem : « Aiguisé à la dérobade, l’ancien triumvirat, les pieds dans l’eau, ne donne jamais l’impression de perdre le contrôle. Relégué au second plan, il compose avec les tourments et les cheminements chaotiques. En jouant à cache-cache, il attend sereinement la prochaine dinde à sacrifier ».

Retrouvez But Football Club sur les réseaux sociaux : Facebook, X , YouTube et désormais Instagram, TikTok ou encore Bluesky.

Abonnez-vous pour ne rien manquer de notre actualité et de nos vidéos.