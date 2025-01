ASSE : Un indice Mercato glissé par Horneland ?

Alors que l’arrivée d’un nouveau défenseur central est évoquée à l’ASSE, Eirik Horneland a fait l’éloge de Dylan Batubinsika en conférence de presse…

L’ASSE s’apprête à officialiser le retour d’Irvin Cardona et d’autres renforts devraient débarquer dans le Forez d’ici le 3 février. La défense centrale sera-t-elle concernée, avec Mickaël Nadé, Dylan Batubinsika, Yunis Abdelhamid et Anthony Briançon comme seuls vrais spécialistes ? Abdelhamid étant décevant depuis son arrivée, et Briançon ne semblant plus vraiment entrer dans les plans, de nombreux observateurs estiment qu’un renfort pour la charnière ne serait pas du luxe. Mais ce vendredi, en conférence de presse, Eirik Horneland a été invité à parler des prestations de Batubinsika, qui l’avait précédé devant les médias, et il s’est montré élogieux.

« Dylan prend confiance en lui »

« Je suis content de Dylan, a-t-il glissé. Il vient de livrer deux bons matches. Pour moi, il a le niveau pour bien figurer en L1, il est athlétique, il saute haut, il va vite. Je trouve que Dylan est en progrès, il prend confiance en lui. Il doit être plus confiant dans les phases de possession, dans ses relances et ses transmissions, à l’image de l’équipe, mais je trouve qu’il est de mieux en mieux avec le ballon. C’est intéressant. Il me fait bonne impression. » Des propos qui laissent à penser que la venue d’un défenseur central n’est pas une priorité pour Horneland cet hiver, Mickaël Nadé semblant quant à lui bien installé.



