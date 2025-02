ASSE : une grosse surprise au dernier entraînement des Verts

Blessé depuis octobre, Ben Old a franchi une nouvelle étape dans sa rééducation.

Sérieusement blessé en octobre dernier, Ben Old a été victime d’une entorse interne du genou gauche. Il faudra encore un peu de temps avant que la recrue estivale 2024 ne revienne sur les terrains, mais l’attaquant a franchi une belle étape.

Ben Old a repris la course

En effet, vendredi, l’ASSE a publié une photo du Néo-Zélandais, accompagnée d’une bonne nouvelle : « 💪 Et sinon, regardez qui voilà ! Reprise de la course en douceur pour Ben Old 🇳🇿, qui poursuit sa rééducation ! 💚 ». Comme le souligne EVECT, le retour de Ben Old peut être espéré pour le début du mois de mars dans les meilleurs des cas, ou bien pour mai.

