Dimanche, Anthony Lopes (FC Nantes) défiait l’OL pour la première fois depuis 28 ans et cela s’est plutôt bien passé pour lui… à tous les niveaux.

La dernière fois qu’il avait affronté l’Olympique Lyonnais, c’était avec son premier club de Givors en Coupe du Rhône. Il n’avait alors que 8 ans. Forcément, dimanche, les émotions étaient bel et bien présentes quand Anthony Lopes a foulé la pelouse de la Beaujoire avec un autre maillot, quand il a salué ses anciens supporters, lequel ont déployé un nouveau tifo pour lui rendre hommage avant de scander à plusieurs reprises son nom.

Touché par les démonstrations d’amour, loin des habituelles rivalités entre club, le Portugais a fait son match, battu sur le but collectif sublime d’Ernest Nuamah mais auteur de trois parades déterminantes à 1-0 pour Lyon ensuite. Avec le 1-1, Nantes et l’OL se quittent bons amis et cela va très bien à « Antho » Lopes, dont le cœur était forcément un peu déchiré.

« Je suis un petit Gone »

Après la rencontre, au micro de DAZN, le gardien aux 489 matchs avec Lyon (5ème joueur le plus capé de l’OL) a fait part de son émotion : « J’avais déjà remercié le parcage au match précédent (un premier tifo d’envergure a été déployé par les Bad Gones contre Toulouse, NDLR). Je suis un petit Gone, je viens de là-bas. C’est toujours agréable ». Puis il a salué ses nouveaux fans, ceux du FC Nantes : « Je suis très content de l’accueil du public, d’être ici aujourd’hui et de faire partie de ce groupe. C’est maintenant à moi de leur rendre à travers les performances pour grappiller quelques points. »

Des sourires, il y en avait aussi dans les couloirs avec ses anciens dirigeants. Loin des querelles de fin d’aventure et des états d’âme, on l’a vu converser de longues minutes avec Laurent Prud’homme et Matthieu Louis-Jean… Avant d’être félicité par son ancien coach Pierre Sage : « Je lui ai dit qu’il avait été bon. Je l’ai félicité. Il a fait deux, trois arrêts déterminants. J’aurais préféré qu’il en fasse un de moins et qu’on puisse se mettre à l’abri. Il a fait le match qu’il a fait pour son club. Ce n’est pas parce qu’il n’est plus au club qu’on doit oublier le joueur qu’il est. Il a été valorisé par les supporters avant le match et par nos supporters contre Toulouse. Malheureusement ce soir, il a démontré qu’il était un grand gardien ».

Antho Lopes invincible avec Nantes

Un grand gardien doublé d’un porte-bonheur puisque, comme le rappelle justement l’excellent Stats du Foot, les Canaris n’ont plus perdu depuis son arrivée (4 matchs, 4 nuls) malgré un calendrier plutôt épicé avec le LOSC, l’AS Monaco, l’ASSE et l’OL en adversaires. Ses détracteurs lyonnais (car oui, il y en a toujours !) rappelleront qu’il n’a pas gagné non plus sur cette même période mais tant que le FC Nantes avance au classement…

Retrouvez But Football Club sur les réseaux sociaux : Facebook, X , YouTube et désormais Instagram, TikTok ou encore Bluesky.

Abonnez-vous pour ne rien manquer de notre actualité et de nos vidéos.