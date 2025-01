FC Nantes : Pallois évoque son avenir et pique les journalistes sur une idée reçue

Lancé sur la possibilité d’une carrière à la Dante (OGC Nice), Nicolas Pallois ne s’est pas caché face aux micros.

Vétéran du FC Nantes du haut de ses 37 ans, Nicolas Pallois est grandement revenu en grâce aux yeux d’Antoine Kombouaré ces dernières semaines. Présent en conférence de presse avant le match face à l’ASSE, le natif d’Elbeuf a été questionné sur son avenir et la possibilité d’atteindre la longévité d’un Dante à Nice (42 ans).

Pallois rigole de la comparaison avec Dante

Une question qui a fait sourire l’ancien Bordelais : « Après, Dante n’a pas toujours joué à Nice et il n’a pas fait des saisons un peu compliquées au FC Nantes (sourire). Une saison à Nice ça ne vaut pas une saison à Nantes ! Dante, il a joué au Bayern : quand on défend trois fois dans le match, c’est plus facile que quand on doit arrêter 10 occasions au FC Nantes. À Montpellier, un système avait été mis en place pour Hilton. Moi, tant que je suis bien physiquement, je continue… J’ai les jambes, la tête est là. Je suis en pleine forme, je prends du plaisir ».

Et quand on lui remarquer qu’il a couru 11 kms lors du match face au PSG (1-1), Nicolas Pallois pique les médias : « Tous les journalistes dans ma carrière m’ont dit que j’étais lent et que je courais peu ou pas trop ! Mais j’ai toujours couru. Dans l’équipe, si vous regardez, même au niveau de la vitesse, je suis dans les premiers. Après, sur les premiers mètres, il faut me lancer ».

