FC Nantes : la stat effrayante de Pallois face à l’ASSE qui en dit long sur le malaise canari

Dimanche, le FC Nantes a été dominé par l’ASSE (1-1) à Geoffroy-Guichard. Preuve en est avec cette statistique de son défenseur central, Nicolas Pallois.

Il fut un temps où FC Nantes rimait avec beau jeu… Mais depuis 2001 et le dernier titre de champion de France, glané sous la direction de Raynald Denoueix, ce concept n’est plus d’actualité sur les bords de Loire. Les Canaris, qui ont connu deux relégations et passent le plus clair de leur temps à lutter pour leur maintien, ont déjà du mal à gagner des matches. Alors le beau jeu passe forcément au second plan. Et cette saison semble pire que les autres. Réputé pour sa vision très défensive du jeu, Antoine Kombouaré a décidé de relever le pari du maintien en renforçant ses bases arrières. Comme à Paris (1-1) en décembre, les Nantais n’hésitent pas à laisser le ballon à leur adversaire et à se replier en défense.

Plus de dégagements que de passes pour Pallois !

Dimanche après-midi à Saint-Etienne, le FCN (15e) a réussi à arracher un match nul (1-1) qui laisse les Verts (16es) derrière lui au classement. Mais c’est peu dire que la prestation des Jaunes, qui évoluaient en noir pour l’occasion, n’a pas rassuré les supporters nantais. Au contraire, même ! L’un d’eux a relevé une statistique assez incroyable : lors de ses 90 minutes dans le Chaudron, Nicolas Pallois a réalisé plus de dégagements (19) que réussi de passes (17) ! Dans ces conditions, quand le ballon est rendu aussi rapidement à l’adversaire, difficile d’espérer construire quoi que ce soit…

La situation au classement du FC Nantes est à ce point délicate que le beau jeu est forcément relégué au second plan. Mais qu’il est dur de voir un club renier ainsi ce qui a fait sa gloire !

