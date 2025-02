FC Nantes : le maintien est-il possible avec une telle moyenne de points ?

Depuis le début de l’année, le FC Nantes n’a engrangé que des nuls. Il totalise aujourd’hui 18 points en 19 journées. Suffisant pour aller décrocher le maintien ?

En fin d’année dernière, après une large défaite à Brest (1-4), qui suivait pourtant un nul inespéré au Parc des Princes (1-1) et une victoire dans le derby (1-0), les dirigeants du FC Nantes ont voulu se séparer d’Antoine Kombouaré. Ils semblaient convaincu que le Kanak n’avait pas les ressources pour mener à bien l’opération maintien. Mais Habib Beye n’ayant pas réussi à constituer un staff digne de ce nom et Sergio Conceiçao ayant préféré attendre une meilleure offre, qui est venue de Milan, AK est resté. Et il n’a pas gagné un match depuis… Aux quatre nuls consécutifs en championnat (à Lille, contre Monaco, à Saint-Etienne et face à Lyon) s’est ajoutée l’élimination en Coupe de France à… Brest (1-2). Pendant la mini-trêve hivernale, le technicien a été invité à modifier son staff technique. Force est de constater que c’est tout ce qui a changé jusqu’à présent au FC Nantes. Car au niveau du jeu, c’est toujours aussi déprimant et au niveau des points, ce n’est pas mieux.

Avec 0,95 point de moyenne, au pire ce sont les barrages

Avant la trêve hivernale, le FC Nantes tournait à 0,93 point par match. Depuis, il est à 1. Ce qui donne une moyenne globale de 0,95. Si on le compare avec celles de l’avant-dernier et du barragiste depuis que le système des play-offs a été remis en place, cela donne :

2023-24 – premier relégué : 0,85 p/m – barragiste : 0,85 p/m

2022-23 – premier relégué : 0,92 p/m (saison avec quatre relégués)

2021-22 – premier relégué : 0,82 p/m – barragiste : 0,84 p/m

2020-21 – premier relégué : 0,92 p/m – barragiste : 1,05 p/m

2018-19 – premier relégué : 0,87 p/m – barragiste : 0,90 p/m

2017-18 – premier relégué : 0,87 p/m – barragiste : 0,97 p/m

2016-17 – premier relégué : 0,92 p/m – barragiste : 0,95 p/m

S’il conserve cette moyenne de 0,95 point, le FC Nantes est quasiment assuré d’éviter la relégation directe. Mais il pourrait être amené à participer aux barrages. En 2020-21, c’est d’ailleurs lui qui avait fini antépénultième et avait dû affronter Toulouse, dans le final polémique que l’on sait (le TFC aurait pu bénéficier d’un pénalty à la dernière minute du match retour, qui lui aurait permis de monter s’il avait été transformé).

Reste que la vérité d’une saison n’est jamais celle de la suivante et que Montpellier peut confirmer son redressement, le Stade Rennais se réveiller ou Le Havre enfin décoller. Pour s’éviter toute frayeur, le mieux pour Antoine Kombouaré et sa bande reste de gagner des matches.

