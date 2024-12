FC Nantes Mercato : Ünder (ex-OM) également proposé aux Canaris

En échec du côté de Fenerbahçe, l’ancien ailier de l’OM Cengiz Ünder aimerait se relancer en France. Il a ainsi été proposé au FC Nantes.

Ces dernières semaines, la rumeur d’un retour de Cengiz Ünder court un peu partout en France. Retourné en Turquie à l’été 2023, après deux saisons pleines à l’OM, l’ailier turc ne joue plus depuis que José Mourinho a repris les Canaris. Il souhaite absolument partir en janvier et son agent se démène pour le faire revenir en Ligue 1. Il l’a notamment proposé au RC Lens et au LOSC. On apprend ce dimanche par Presse Océan que le FC Nantes a également eu droit à un coup de fil.

Le FCN n’a pas donné suite

Mais a priori, la Maison Jaune n’a pas donné suite. Le journaliste d’Ouest France David Phelippeau précise que le Turc a « juste été proposé, comme beaucoup de joueurs ». Est-ce parce que Fenerbahçe réclamera certainement une indemnité pour un joueur sous contrat jusqu’en 2027 et que le FCN a des finances encadrées par la DNCG ? Ou parce que l’ancien Marseillais ne cadre pas forcément avec les attentes d’Antoine Kombouaré ? Toujours est-il que celui qui avait permis à l’OM de mettre fin à sa malédiction à Bordeaux (1-0) en janvier 2022 ne devrait pas porter le maillot jaune…

