FC Nantes, RC Lens – Mercato : les Canaris et les Sang et Or s’arrachent un ex du Stade Rennais

L’axe Lens-Rennes fonctionne plein pot depuis le début du Mercato, et après les arrivées de Samba et Fofana, un 3e joueuyr du RCL est dans le viseur du SRFC : Kevin Danso. Un dossier qui pourrait permettre aux Sang et Or de renflouer encore un peu plus leurs caisses après les transferts de Samba et Khusanov. Mais le club artésien travaille aussi pour se renforcer. Après avoir recruté Goduine Koyalipou, Juma Bah, et le jeune espoir suédois Jeremy Agbonifo, les Sang et Or travailleraient aussi sur la piste de Kamaldeen Sulemana.

Sulemana privilégie le RCL

Pisté par Nantes, l’ancien rennais serait devenu une cible pour le RCL selon Foot Mercato. « Le virevoltant ailier ghanéen de 22 ans, qui s’était révélé en Ligue 1 du côté du Stade Rennais en martyrisant plus d’un défenseur du championnat de France, plaît beaucoup. Actuellement à Southampton dans une équipe moribonde, l’ancien Rennais n’est pas contre à l’idée de se relancer loin des Saints et verrait d’un bon œil un retour en France et plus particulièrement au RC Lens. Recruté 25 M€ à Rennes il y a deux ans, Sulemana ne totalise que 3 buts et 6 passes décisives en 58 matches toutes compétitions confondues avec Southampton, actuel 20e de Premier League.

