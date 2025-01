FC Nantes, RC Lens, Stade Rennais Mercato : Ikoné de retour à Paris ?

Si plusieurs clubs de Ligue 1 songent à rapatrier l’ancien milieu du PSG et du LOSC Jonathan Ikoné (Fiorentina, 26 ans) en Ligue 1 au mercato hivernal, une autre destination inattendue s’offre à lui.

Le FC Nantes a de la suite dans les idées pour renforcer l’effectif d’Antoine Kombouaré au mercato. Après avoir échoué à attirer Amine Salama (Stade de Reims, 24 ans) sur les bords de l’Erdre, les Kita songent à rapatrier Jonathan Ikoné (26 ans) en Ligue 1 cet hiver.

Le FC Nantes déjà hors course pour Ikoné ?

Sous contrat jusqu’en 2026 avec la Fiorentina, l’international français aurait déjà fait l’objet d’une proposition concrète du FC Nantes la semaine dernière. Le FC Nantes ne serait toutefois pas la priorité du joueur, passé par le PSG et Montpellier également en L1. Joueur de la Fiorentina depuis janvier 2022, le milieu offensif de 26 ans intéresse plusieurs autres clubs de Ligue 1 comme le RC Lens, le Stade Rennais et le RC Strasbourg. La Qatar Stars League et des clubs saoudiens n’ont pas abandonné l’idée de faire venir l’ailier tricolore dans leurs rangs cet hiver.

Ikoné a envie de venir au Paris FC

Daniel Riolo dévoile une autre piste inattendue : le Paris FC ! Selon lui, Ikoné a très envie de rejoindre le projet mené par Red Bull et la famille Arnault en Ligue 2. Présent sur RMC Sport lundi soir, Pierre Ferracci n’a ni confirmé ni infirmé cette piste : « Je ne sais pas s’il a envie de venir mais on travaille sur plusieurs pistes. On fera un choix le moment venu. Il ne faut pas se précipiter, surtout dans les mercatos où ça part dans tous les sens. On fait le tri et on travaille d’arrache-pied. On a l’impression d’être devenu d’un coup la caverne d’Ali Baba. »

Pour ne rien rater de l’actualité des Sang et Or, suivre notre correspondant à Lens, William Tertrin, ABONNEZ-VOUS à notre chaîne Youtube, suivez notre page Facebook But! Lens et notre compte X.