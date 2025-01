Guessand répond à l’OM, le LOSC très attendu, ça bouge à Lens, Rennes et Bordeaux !

Si But! Football Club traite en premier lieu l’actualité de certaines équipes de l’élite, nous avons décidé de vous faire un résumé de ce qu’il s’est passé aujourd’hui dans l’autre partie – moins médiatique – de la France du football.

RC Strasbourg : Sarr proche de signer à Chelsea

On le sait, le club de Chelsea possède le RC Strasbourg Alsace via le groupe BlueCo. Et de toute évidence, une passerelle mercato en est passe de voir le jour puisque les Blues sont proches de recruter Mamadou Sarr, le défenseur de 19 ans. Et ce dès cet hiver pour un montant estimé à 20 millions d’euros. Les Blues devraient laisser l’ancien lyonnais au RC Strasbourg cette saison sous forme de prêt.

LOSC : Genesio se lâche sur Liverpool

C’est ce soir, à 21 heures, que le LOSC de Bruno Genesio est attendu à Anfield Road pour défier Liverpool en Ligue des Champions. Immense défi et vraie excitation pour l’entraîneur des Dogues, qui en a dit beaucoup plus sur son adversaire lors de la conférence de presse. « On doit jouer notre jeu, mais on vient aussi avec beaucoup d’humilité, parce qu’on affronte certainement la meilleure équipe au monde actuellement. Forcément, contre cet adversaire, il y a des moments où l’on va être obligé de faire des choses qu’on n’a pas trop l’habitude de faire. On va prendre en compte les forces de l’adversaire et mettre en place des choses pour le contrer, parce que personne ne vient ici en pensant faire une démonstration de football et avoir 80 % de possession. On ne peut qu’admirer ce que fait cette équipe, et aussi sur la durée. Ils sont réguliers, donc on sait que ce sera certainement le plus gros défi, le plus grand défi, de cette saison. »

Stade Rennais : Kamara de retour en Angleterre ?

Six petits mois après son départ de Leeds contre 10 millions d’euros, le temps d’un passage décevant au Stade Rennais (13 matches), Glen Kamara pourrait retourner en Angleterre cet hiver. Selon L’Équipe, trois clubs se sont positionnés pour recruter le milieu finlandais (29 ans) : Ipswich, Southampton et Middlesbrough (D2). Ces derniers et le club turc de Trabzonspor se sont montrés plus actifs pour récupérer le joueur sous la forme d’un transfert (Rennes est sur le point d’atteindre sa limite de prêts possibles).

RC Lens : Pereira Da Costa vers la MLS ?

Alors que son temps de jeu au RC Lens cette saison est très limité (462 minutes toutes compétitions confondues), David Pereira Da Costa (24 ans) pourrait quitter le club cet hiver. Sous contrat jusqu’en 2026, le milieu offensif est une cible prioritaire de Portland (MLS). D’après L’Équipe, la franchise américaine a formulé une offre légèrement inférieure à 8 M€ à la direction sang et or. Celle-ci est ouverte à un départ, alors que le transfert d’Abdukodir Khusanov vers Manchester City a été officialisé, hier.

OGC Nice : Guessand a donné sa réponse à l’OM

Explorée en juin, quand Sergio Conceiçao devait venir entraîner l’OM, la piste Evann Guessand (OGC Nice, 23 ans) semble froide. Selon L’Équipe, l’avant-centre des Aiglons n’entend pas partir au milieu d’une saison fort aboutie.

AS Monaco : retours de Zakaria et de Singo

En conférence de presse, Adi Hütter a confirmé hier quasiment le retour de Denis Zakaria et Wilfried Singo dans le groupe de l’AS Monaco pour affronter Aston Villa en Ligue des Champions (18h45). L’entraînement permettra d’affiner la décision, notamment pour une place dans le 11 de départ.

Montpellier HSC : Lecomte fixe son avenir, Tamari courtisé

Annoncé sur le départ la semaine dernière, Benjamin Lecomte a sorti un gros match à Monaco et a démenti à sa manière les rumeurs d’un possible avenir loin de Montpellier. « Le chemin est encore long… mais ensemble, on y arrivera », a-t-il affirmé sur son compte Instagram. De son côté, le média Jordanien Al Malaeb fait savoir que le club Egyptien de Al-Ahly aurait entamé des négociations avec Mousa Tamari pour un transfert cet hiver. Les discussions seraient très avancées entre les deux parties. Excellent lors du succès du MHSC en Principauté et alors qu’il monte en puissance depuis plusieurs semaines, il ne serait pas surprenant de le voir susciter des intérêts moins exotiques dans les prochains jours.

Girondins : Beugré arrive et fait déjà polémique…

Selon Sud Ouest, Étienne Beugré, qui s’est engagé aux Girondins de Bordeaux jusqu’en juin 2026 pas plus tard que la semaine dernière, aurait signé un contrat qui lui rapporterait 10 000 euros bruts mensuels. Au club, on assure que tout est sous contrôle et que ce transfert entre dans la masse salariale projetée !

Pour ne rien rater de l’actualité des Sang et Or, suivre notre correspondant à Lens, William Tertrin, ABONNEZ-VOUS à notre chaîne Youtube, suivez notre page Facebook But! Lens et notre compte X.