L’AS Monaco et le Stade Brestois réagissent à la possibilité d’affronter le PSG en C1, ça se tend à Nice, ça bouge à Montpellier

Si But! Football Club traite en premier lieu l’actualité de certaines équipes de l’élite, nous avons décidé de vous faire un résumé de ce qu’il s’est passé aujourd’hui dans l’autre partie – moins médiatique – de la France du football.

AS Monaco : Hütter n’appréhende pas de retrouver le PSG

L’AS Monaco a une chance sur deux de tomber sur le PSG lors des barrages de la Ligue des Champions. Interrogé sur le sujet hier après la défaite contre l’Inter (0-3), Adi Hütter, l’entraîneur du club de la Principauté, n’a pas voulu en faire toute une montagne. Bien au contraire : « Notre début de match était un peu un cauchemar. Nos plans étaient changés après trois minutes (et l’ouverture du score) et le match était fini après l’exclusion de Mawissa (12e). Ce soir nous n’étions pas assez forts, mais mon équipe a montré du caractère contre une formation de l’Inter dans cette forme-là. Félicitations, elle mérite sa victoire. Le Paris Saint-Germain, on les connaît vraiment bien, ce n’est pas la première fois que nous les croisons cette saison, nous verrons ce que nous apporte le tirage au sort. Mais je tiens à dire que nous sommes aussi heureux et fiers de nous qualifier, nous avons affronté des équipes du top 8 comme le FC Barcelone, Arsenal, Aston Villa et l’Inter Milan ». Pour savoir si l’ASM affronte le club champion de France, vainqueur hier de Stuttgart (4-1) lors de la dernière journée des matches de poules, il faudra attendre demain et le tirage au sort effectué à Nyon en Suisse. Lille, lui, est directement qualifié pour les 8es de finale.

Stade Brestois : Lees-Melou ne veut pas du PSG

Contrairement aux Monégasques, les joueurs du Stade Brestois, eux, n’ont visiblement pas envie d’affronter le Paris Saint-Germain au prochain tour de la Ligue des Champions. Au micro de Canal+, le milieu de terrain de Brest, Pierre Lees-Melou, a eu cette réaction pleine de spontanéité : « Ah putain ! Paris ce serait con quand même, on les connaît, on les joue assez. Ce serait plutôt cool de choper Benfica. Tant pis, tu m’as un peu miné le moral ! Ce serait dommage pour la compétition et pour nous de tomber sur Paris. Mais bon, quoi qu’il arrive, c’est déjà magnifique qu’on soit là ! ». Comme pour Monaco, tirage au sort demain pour les clubs concernés par les barrages de la C1.

OGC Nice : Rivère annonce une réunion avec les ultras

Hier après-midi, le président de l’OGC Nice, Jean-Pierre Rivère, a déclaré à propos de la banderole raciste de ses ultras contre l’OM : « Cela a dérapé, c’est déjà arrivé par le passé. On doit se voir avec les supporters, on aura des choses à se dire, comme on l’a toujours fait ». Dans la soirée, la commission de discipline a annoncé la fermeture de la tribune des Ultras de Nice (Populaire Sud) jusqu’au délibéré, mi-février. Selon L’Equipe, l’OGC Nice pourrait se voir infliger un retrait de points. Très complaisante à l’égard de sa branche dure, notamment après le premier grave incident survenu contre l’Olympique de Marseille en août 2021, la direction niçoise va-t-elle en profiter pour changer son fusil d’épaule ?

Stade de Reims : Okumu et Koné incertains contre Nantes

Le quotidien champenois L’Union révèle dans son édition du jour que Joseph Okumu et Amadou Koné sont très incertains pour le match face au FC Nantes dimanche (17h15) au stade Auguste Delaune pour le compte de la 20e journée de Ligue 1. Le défenseur s’est blessé juste avant le déplacement à Paris contre le PSG (1-1) alors que le milieu est out depuis le déplacement à Saint-Etienne (1-3) face aux Verts le 4 janvier dernier. Les deux joueurs se sont entraînés à part hier.

MHSC : Montpellier recrute un de ses bourreaux en Coupe, volte-face de Savanier ?

Hier soir, le MHSC a annoncé le recrutement de Nicolas Pays, meneur de jeu de 21 ans du Puy (National 2), qui a étrillé les Héraultais en Coupe de France (4-0) en fin d’année dernière. Au site officiel du club de Montpellier, la recrue a déclaré : « C’est un rêve éveillé. Depuis tout petit, on fait du foot pour ça et aujourd’hui, je me retrouve ici. C’est une fierté pour moi de signer dans un grand club comme le MHSC, en espérant y réaliser de grandes choses et atteindre les objectifs du club et, ensuite, mes objectifs personnels. Je suis un joueur assez technique, capable d’éliminer et de faire des différences, mais plutôt un passeur. J’espère mettre mes qualités au service de l’équipe, apprendre et toujours progresser. Je remercie les supporters pailladins pour leur soutien car j’ai déjà reçu pas mal de messages. Tous ensemble, on va le faire ! ».

Par ailleurs, et au sujet du milieu de terrain Teji Savanier, le quotidien sportif, L’Equipe, annonce que le club saoudien d’Al-Taawoun propose une indemnité d’un million d’euros… mais le meneur de jeu ne serait désormais plus sûr de vouloir quitter Montpellier ! Enfin, l’attaquant Andy Delort a passé hier sa visite médicale. Son prêt jusqu’à la fin de la saison en provenance du Mouloudia devrait être officialisé aujourd’hui. Montpellier, pour le compte de la 20e journée de Ligue 1, accueille vendredi soir à la Mosson le Racing Club de Lens.

