C’est fini pour Elsner à Reims, l’AS Monaco tient son milieu, une arrivée capote au LOSC, Nantes coupe une nouvelle tête

Si But! Football Club traite en premier lieu l’actualité de certaines équipes de l’élite, nous avons décidé de vous faire un résumé de ce qu’il s’est passé aujourd’hui dans l’autre partie – moins médiatique – de la France du football.

AS Monaco : Al-Musrati (Besiktas) arrive

Faute d’avoir eu l’aval de l’Ajax Amsterdam pour son capitaine Jordan Henderson, l’AS Monaco s’est rabattu sur l’international libyen du Besiktas Al-Musrati (28 ans). Comme révélé par le média turc Sportsdigitale et confirmé par L’Equipe, l’ancien joueur de Braga arrive en prêt avec option d’achat sur le Rocher.

LOSC : c’est cuit pour Luca Jaquez (Lucerne)

Proche de recruter Luca Jaquez (Lucerne, 21 ans) il y a encore quelques jours, le LOSC se serait retiré du dossier de l’espoir suisse selon Le Petit Lillois. S’il était attendu à Lille, l’intéressé ne viendra finalement pas du fait de la gourmandise de ses agents, qui ont tenté de revoir les modalités du dossier. L’intéressé va finalement rejoindre le VfB Stuttgart. Une décision qui peut expliquer le regain d’intérêt des Dogues pour le jeune marocain du Stade Rennais, Abdelhamid Aït-Boudlal (18 ans).

MHSC : le vestiaire choqué pour Al-Tamari à Rennes, deux renforts attendus

Alors que Mousa Al-Tamari va rejoindre le Stade Rennais dans les prochaines heures, c’est la sidération dans le vestiaire du MHSC. D’après Mohamed Toubache-Ter, le départ du « Messi jordanien » était le gros sujet du jour au sein du groupe. Plusieurs joueurs se seraient notamment montrés inquiets de ce départ. Sur le dernier jour du Mercato, Jean-Louis Gasset a réclamé deux renforts. Il est tout proche d’obtenir le premier : Bamo Meïté (OM, 23 ans). Rayon départs, L’Equipe annonce que le milieu Gabriel Barès devrait prendre la direction de Burgos avant la fin du mercato.

Et aussi…

RC Strasbourg : Barco arrive, un chassé-croisé se profile

BlueCo le voulait il y a déjà un an pour le RC Strasbourg, il est arrivé hier ! Dimanche, le RCSA a acté le prêt avec option d’achat du latéral argentin de Brighton, Valentin Barco (20 ans). Il sortait de six mois à cirer le banc du côté du FC Séville. Ce ne sera sans doute pas le dernier mouvement du côté du club alsacien puisque le jeune ailier Jérémy Sebas (21 ans) va finir la saison en prêt sans option d’achat à Bastia (L2). Il sera remplacé par l’ailier de Southampton Samuel Amo-Ameyaw (18 ans), qui, selon The Athletic, va débarquer en prêt avec option d’achat obligatoire (7 M€).

✍️ #MercatoRCSA | 𝙑𝙖𝙡𝙚𝙣𝙩𝙞𝙣 𝘽𝙖𝙧𝙘𝙤 𝙥𝙧𝙚̂𝙩𝙚́ 𝙖𝙪 𝙍𝙖𝙘𝙞𝙣𝙜



L’international argentin rejoint le Racing en prêt avec option d’achat en provenance de Brighton. — Racing Club de Strasbourg Alsace (@RCSA) February 2, 2025

OGC Nice : Haise se justifie pour la sortie d’Evann Guessand

Franck Haise s’est justifié pour la sortie prématurée (67ème) d’Evann Guessand ce dimanche lors de Toulouse – Nice (1-1) : « Il a la cheville qui a un tout petit peu bougé donc il a strappé. Mais ça va plutôt correctement, je trouvais juste qu’il était un peu moins frais, moins en jambes. Il a été arrêté car il avait un problème en début de semaine (adducteurs). »

Stade de Reims : c’est fini pour Luka Elsner…

La défaite du Stade de Reims face au FC Nantes (1-2) a bel et bien été fatale à Luka Elsner, comme révélé par RMC avant le match et confirmé par L’Equipe ce lundi. Il est remplacé par son adjoint Samba Diawara. Yehvann Diouf avait tenté de défendre son entraîneur au micro de DAZN après le match : « Le coach ne nous demande pas de faire des matchs comme ça… C’est le premier déçu. C’est le chef du navire, donc forcément le premier pointé du doigt, mais c’est toute l’équipe qui doit se remettre en question pour ne plus refaire ce qu’on a fait ». Une semaine après Pierre Sage, les Canaris de Kombouaré ont mis fin à un deuxième mandat d’entraîneur en Ligue 1.

…Munetsi vers Wolverhampton, Chotard pour le remplacer ?

L’Equipe annonce ce lundi que Wolverhampton ferait le forcing pour convaincre le Stade de Reims de lâcher son milieu zimbabwéen Marshall Munetsi cet hiver. Les Wolves seraient prêts à lâcher une grosse indemnité pour convaincre les Champenois. Par ricochets, ces derniers se tourneraient vers Montpellier et Joris Chotard pour remplacer leur joueur.