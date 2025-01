Le LOSC vise une recrue, l’axe Rennes – Reims rouvert, Delort de retour, un ex du PSG à Monaco ?

Si But! Football Club traite en premier lieu l’actualité de certaines équipes de l’élite, nous avons décidé de vous faire un résumé de ce qu’il s’est passé aujourd’hui dans l’autre partie – moins médiatique – de la France du football.

LOSC : ça bouge pour un central !

S’ils avaient prévu de rester calmes cet hiver, à l’exception de d »parts d’un ou deux éléments indésirables (Fernandes, Zedadka), les dirigeants de Lille pourraient finalement se montrer actifs pour une arrivée. Ainsi, et selon l’insider toujours bien informé, Mohamed Toubache-Ter, un défenseur central serait recherché pour la suite de la saison en France (Ligue 1) et en Europe (Ligue des Champions). Lille, qui compte cinq points de retard sur l’Olympique de Marseille (2e) et quatorze sur le Paris Saint-Germain (1er) au classement de Ligue 1, se déplace demain samedi (19 heures) sur la pelouse du RC Strasbourg.

Stade Rennais : Koné (Stade de Reims) ciblé

Désireux de recruter un joueur d’expérience par ligne, le Stade Rennais regarde aussi les prospects à développer. Les Rouge et Noir veulent encore piocher du côté du Stade de Reims, un terreau fertile pour eux ces dernières saisons. Actuellement blessé, Amadou Koné (milieu défensif, 19 ans) plait beaucoup au board breton, toujours selon l’insider Mohamed Toubache-Ter.

MHSC : Adams file en Liga, Delort contacté

Auteur de débuts tonitruants au MHSC l’été dernier mais retombé dans l’anonymat depuis, Akor Adams (24 ans) garde la cote. Selon Fabrizio Romano, le Nigérian serait en « pourparlers avancés » avec le FC Séville pour un rebond cet hiver. Il devrait rapporter 6 M€ + 1 M€ de bonus à Montpellier. Pour le remplacer, le quotidien L’Equipe et Mohamed Toubache-Ter évoquent des discussions avec le Mouloudia Alger (D1 algérienne) pour faire revenir au club un certain Andy Delort (33 ans), également passé, entre autres, par l’OGC Nice et le FC Nantes.

Un renfort au RC Strasbourg, Habib Diarra en Angleterre ?

Le RC Strasbourg vient de boucler sa première recrue de l’hiver et il s’agit du défenseur international irlandais (10 capes) de Nottingham Forest, Andrew Omobamidele (22 ans), qui va donc découvrir le championnat de France. Le stoppeur – qui n’a pas joué un seul match de Premier League cette saison avec son club – débarque en prêt jusqu’à la fin de saison et va remplacer Abakar Sylla, en partance. Ce dernier, un temps évoqué en prêt au Football Club de Nantes, devrait effectuer un autre choix de carrière.

✍️ 𝘼𝙣𝙙𝙧𝙚𝙬 𝙊𝙢𝙤𝙗𝙖𝙢𝙞𝙙𝙚𝙡𝙚 𝙥𝙧𝙚̂𝙩𝙚́ 𝙖𝙪 𝙍𝙖𝙘𝙞𝙣𝙜



Le défenseur international irlandais est prêté avec option d’achat au Racing jusqu’à la fin de saison.#MercatoRCSA — Racing Club de Strasbourg Alsace (@RCSA) January 24, 2025

Autre mouvement possible au Racing : le départ d’Habib Diarra (21 ans). Selon L’Equipe, le milieu de terrain est en négociations avec les dirigeants anglais de Brighton (9ème de Premier League) pour un transfert cet hiver. Pour racheter le contrat du milieu de terrain, le club du Sud de l’Angleterre aurait formulé une offre orale de 23 M€ bonus compris. Insuffisante pour l’heure aux yeux de BlueCo, qui a quand même ouvert les négociations.

AS Monaco : les pistes Wijnaldum, Ndidi et Oné

Sur la fin du Mercato, l’AS Monaco a prévu de se montrer active. Un milieu de terrain d’expérience ainsi qu’un jeune attaquant sont encore susceptible de signer. L’Equipe avance quelques pistes. Ancien joueur du Paris Saint-Germain, désormais à Al-Ettifaq en Arabie saoudite, Georginio Wijnaldum (34 ans) fait partie des éléments sur lesquels l’ASM a pris des renseignements dans l’éventualité où les discussions autour d’un prêt avec option d’achat de l’international nigérian Wilfred Ndidi (Leicester City, 28 ans) n’aboutiraient pas. Concernant l’avant-centre, le jeune buteur écossais de Sheffield United Ryan Oné (18 ans), 10 apparitions, 1 but, est vu comme un prospect d’avenir sur la short-list de Thiago Scuro.

Du mouvement à Brest et Le Havre

En difficulté dans le secteur défensif du fait des blessures, le Stade Brestois va recruter le latéral gauche de l’US Concarneau (N1), Justin Burgault (19 ans). Le jeune Breton doit s’engager pour quatre ans une fois sa visite médicale effectuée. Libéré de son contrat au Milan AC, Fodé Ballo-Touré (28 ans) – qui était proche de l’ASSE l’été dernier – a signé pour six mois au Havre.