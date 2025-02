Le Mercato de l’OM, le litige Mbappé, Cristiano Ronaldo…Le programme de But ! Football Club l’émission (Sud Radio)

Chaque jeudi soir, retrouvez « But ! Football Club l’émission » sur Sud Radio. Le programme du jour est connu.

Le But ! Football Club, c’est aussi sur Sud Radio que ça se passe … et on est reparti en 2025 ! Lionel Rosso, Michel Moulin, Karim Zeribi et leurs invités (Jimmy Algérino, Benjamin Danet, Norbert Saada) vous retrouvent chaque jeudi soir, de 20h à 21h pour parler de football sans langue de bois ni faux semblants.

Au menu de ce numéro du jeudi 6 février, on va dresser le bilan du Mercato avec le poids de l’OM dans celui-ci, on reviendra sur la posture de la FFF dans le litige PSG – Mbappé. On s’interrogera aussi sur Cristiano Ronaldo ainsi que sur le football amateur.

Les débats :

OM : champion du Mercato ?

Litige PSG – Mbappé : pourquoi la FFF est embarrassée ?

Cristiano Ronaldo, toujours le GOAT ?

Invité foot amateur : Bertrand Rebour (Boulogne-Billancourt)

Invité spécial : Norbert Saada, producteur des Légendes

Vous pouvez écouter l’émission en direct et en digital sur Sud Radio ou encore YouTube.

Le podcast est également disponible directement quelques minutes après l’émission, ICI.

Notons que les meilleurs passages sont également à retrouver sur notre chaîne YouTube But ! Football Club les samedi et dimanche précédant la diffusion de l’émission.