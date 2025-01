Ligue 1 : Labrune s’auto-congratule pour les exploits français en Champions League !

Le président de la LFP, Vincent Labrune, s’est félicité de la qualification des quatre clubs français pour les prochains tours de la Champions League, assurant que c’était la conséquence d’un plan mis en place par la Ligue…

Vincent Labrune doit vivre dans une très haute tour d’ivoire pour ne pas comprendre qu’il a perdu tout crédit depuis le dernier feuilleton des droits TV. Et que plus personne ne croit un traitre mot de ce qu’il dit. Car, en dépit de cette défiance unanime à son égard, le président de la LFP continue de s’auto-congratuler en toutes circonstances ! Cinq cents millions de droits TV alors qu’il avait annoncé un milliard ? C’est déjà énorme et, finalement, personne n’aurait pu faire mieux ! La qualification de quatre clubs français pour les prochains tours de la Champions League ?

« Quatre clubs français en phase finale de la Ligue des champions avec plus de 50% de victoires dans la phase de poule, c’est historique, a-t-il déclaré à RMC. C’est le fruit d’un travail de fond et d’une vision mise en place il y a déjà plusieurs années, celle d’accompagner les principaux clubs français en leur donnant les moyens d’être performants en Coupe d’Europe, et par effet locomotive tirer l’ensemble de la Ligue 1 vers le haut. »

Le LOSC s’est plaint de « l’accompagnement » de la LFP

Pour ce qui est « d’accompagner » les clubs qualifiés en Coupe d’Europe, rappelons que le LOSC s’est plaint à plusieurs reprises d’être obligé de jouer le samedi après une grosse partie en milieu de semaine… Mais tout le monde sait que Vincent Labrune ne roule que pour un seul club, dirigé par le véritable patron de la LFP, Nasser al-Khelaïfi.

Enfin, pour ce qui est des performances historiques, la Ligue 1 a déjà placé deux clubs en finales de Coupes d’Europe (Bordeaux et Paris en 1996, Monaco et Marseille en 2004), ce qui semble quand même un autre exploit que d’avoir terminé parmi les 24 meilleurs d’une poule de 36 équipes. Mais Vincent Labrune n’étant pas encore à la LFP, ça ne devait pas compter…

