L’instant pronos L1 (J20) : « L’OM enlève l’Olympico, pas de miracle pour l’ASSE à Lille »

Denis Balbir nous livre son instant pronos pour les trois matchs phares de la 20ème journée de Ligue 1 McDonald’s.

L’instant pronos L1 (J20) – Les pronostics de Denis Balbir pour trois matchs phares de la journée avec l’Olympico entre l’Olympique de Marseille (OM) et l’Olympique Lyonnais (OL) au Vélodrome en affiche du dimanche soir (20h45), le déplacement de l’AS Saint-Etienne (ASSE) samedi à 21h05 sur la pelouse du LOSC et le match entre le Stade Rennais et le RC Strasbourg dimanche à 17h15.

Greenwood décisif face à l’OL ?

Notre spécialiste des pronostics voit Marseille battre Lyon au terme d’un Olympico éclaboussé par le talent de Greenwood. Il est assez pessimiste pour les Verts en déplacement à Lille et pense que Rennes ne parviendra pas à battre Strasbourg dimanche au Roazhon Park.

Qui est Denis Balbir ? Que ce soit sur la Ligue 1 où tous les amoureux de football ont été bercé par ses envolées durant de longues années sur Canal+ ou plus récemment aux commentaires de l’équipe de France et de l’Europa League sur M6, Denis est encore aujourd’hui l’une des voix historique et inimitable du football français. Consultant pour But ! Football Club depuis plusieurs saisons, Denis Balbir revient cette saison pour être notre « Monsieur pronos ».