L’instant pronos L1 (J21) : « Monaco tient tête au PSG, première défaite de Beye à Saint-Etienne »

Voici les pronostics de Denis Balbir pour les trois matchs clés de la 21ème journée de Ligue 1.

L’instant pronos L1 (J21) – Les pronostics de Denis Balbir pour trois matchs phares de la journée avec le choc entre le Paris Saint-Germain (PSG) et l’AS Monaco vendredi soir (20h45), la réception par l’AS Saint-Etienne (ASSE) du Stade Rennais samedi à 21h05 et le choc entre candidats à l’Europe opposant l’OGC Nice et le RC Lens samedi (17h).

Nice se redresse contre Lens

Notre spécialiste des pronostics voit un nul spectaculaire au Parc entre Paris et l’ASM avec une pluie de buts, pense que l’ASSE est en capacité de freiner le Rennes d’Habib Beye et estime que l’OGC Nice aura un sursaut d’orgueil contre les Sang et Or.

Qui est Denis Balbir ? Que ce soit sur la Ligue 1 où tous les amoureux de football ont été bercé par ses envolées durant de longues années sur Canal+ ou plus récemment aux commentaires de l’équipe de France et de l’Europa League sur M6, Denis est encore aujourd’hui l’une des voix historique et inimitable du football français. Consultant pour But ! Football Club depuis plusieurs saisons, Denis Balbir revient cette saison pour être notre « Monsieur pronos ».