LOSC – ASSE : Genesio annonce 8 absents et a encore du mal à digérer le match aller

Battu par l’ASSE en début de saison, le LOSC reçoit les Verts samedi (21h05), et devra faire sans 8 joueurs.

Présent en conférence de presse ce vendredi à la veille du match contre l’ASSE, Bruno Genesio a fait un petit point sur son groupe. Et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il y aura des absents ! En effet, 8 joueurs manqueront à l’appel, parmi lesquels Nabil Bentaleb, Samuel Umtiti, Ismaily, Edon Zhegrova, Matias Fernandez-Pardo, Tiago Santos et Aaron Malouda. De son côté, Benjamin André est suspendu, alors qu’Aïssa Mandi fait son retour.

Genesio veut prendre sa revanche

En parallèle, l’ancien coach de l’OL a livré son analyse sur l’ASSE, qui a changé de visage depuis l’arrivée d’Eirik Horneland.

« On va affronter une équipe très différente dans sa façon de jouer, dans l’animation et plan de jeu. On a bien en travers de la gorge le match aller (0-1, le 13 septembre), car on n’a pas été à la hauteur dans un match qui précédait un de Ligue des champions. Ce match nous a servi pour la suite mais sur le coup, il nous a fait très mal. En Ligue 1, il faut donner 100 % pour avoir une chance de gagner. Or, il y a toujours un risque après la soirée que l’on a vécue mercredi. À nous de ne pas nous relâcher », a déclaré Genesio, dans des propos rapportés par L’Équipe.

