RC Strasbourg – LOSC : la compo des Dogues est tombée

Quatre jours après sa première défaite depuis 21 matches, le LOSC va affronter une formation strasbourgeoise en pleine bourre, ce samedi à 19h.

On s’y attendait et il n’y a pas eu de surprise : mardi, le LOSC, équipe française la plus en forme du moment (hors-Paris) avec ses 21 matches sans défaite, défiait Liverpool, meilleure formation du monde depuis le début de saison, à Anfield. Les Dogues ont cru pouvoir tenir le nul pendant un moment mais ils ont fini par s’incliner (1-2) face aux leaders de la Premier League et de la C1. Retour à l’ordinaire de la L1, pour eux, avec un déplacement périlleux à la Meinau. Strasbourg a réussi une très bonne performance dimanche dernier à Marseille (1-1) qui demande confirmation. Les Alsaciens ne se sont plus inclinés depuis sept matches toutes compétitions confondues. Une nouvelle embûche pour les Lillois…

Voici les compositions :

RCSA : Petrovic – Doué, Sarr, Doukouré, Moreira – Diarra, Santos – Ouattara, Lemaréchal, Nanasi – Emegha.

LOSC : Chevalier – Meunier, Mandi, Diakité, Gudmundsson – André, Bouaddi, Bakker, Haraldsson – Sahraoui, Bayo.

