OL : l’avenir de Pierre Sage fait débat

Plutôt stop

« Pierre Sage a réussi un super parcours l’an dernier quand il avait pris la relève de Fabio Grosso. Franchement, finir européen en partant de si loin, chapeau ! Mais depuis le début de la saison ce n’est pas trop ça. Malgré quelques bonnes périodes le soufflé est retombé. Et même si je trouve que Sage est un bon coach, même si j’apprécie son discours, ses analyses toujours justes, je pense qu’un changement d’entraîneur serait bénéfique à l’OL.

Il est évident que Sage n’a plus la confiance de sa direction. Lors du derby, cet automne, John Textor était déjà prêt à appuyer sur le bouton. La victoire contre l’ASSE avait permis à Sage de rester en place, la bonne série qui avait suivi aussi, mais l’élimination en Coupe de France et le piètre match nul contre Toulouse suffisent à le fragiliser à nouveau. En fait, sa situation me fait un peu penser à celle d’Olivier Dall’Oglio chez les Verts depuis l’arrivée de Kilmer Sports. On savait que les nouveaux propriétaires du club forézien ne voyaient pas en l’Alésien le coach capable de mener à bien leur projet, qu’ODO était mort dans le film à « Sainté ». A Lyon, c’est pareil : Sage est dans une sorte d’intérim qui dure, parce qu’il a eu de bons résultats. Mais il est plus proche de la sortie que du CDI, et cela le fragilise aussi au sein de son vestiaire où sa situation ne lui permet plus de tirer le maximum de ses joueurs. Je pense qu’un nouveau coach, un nouveau discours, permettrait de remobiliser tout le monde à Lyon, de repartir sur quelque chose de moins précaire. Comme cela avait été le cas il y a un an quand Sage avait été intronisé. »

Laurent HESS

Encore, évidemment

« Je rejoins tous les consultants qui disent que virer Pierre Sage serait une gravissime erreur de John Textor. L’Américain veut du clinquant et ça peut se comprendre, c’est dans l’ADN de son pays. Mais le football, en France, et plus encore à Lyon, c’est de la formation. Et il n’y a pas de raison pour qu’il n’en soit pas de même chez les entraîneurs. Depuis qu’il a percé chez les professionnels à l’automne 2023, Pierre Sage fait du très bon boulot. Non seulement, il a sorti les Gones de la zone rouge et les a portés jusqu’en Europe, en passant par une finale de Coupe de France, mais, en plus, son équipe joue plutôt bien. C’est vrai, elle a des trous d’air, des passages où les résultats sont décevants, comme depuis le début de l’année. Mais de là à remettre tout en cause…

Sage a des idées et des résultats globalement plutôt bons et, en plus, il a l’ADN OL. En cette période marquée par de grands changements à la tête du club, c’est important d’avoir quelqu’un qui connaisse le lien fort qui unit le club à son centre de formation. L’Olympique Lyonnais a mis presque cinquante ans à sortir de l’anonymat. Pour ne plus y retourner, il faut conserver des gens du cru aux postes stratégiques afin de cultiver l’identité lyonnaise. Paulo Fonseca, c’est attirant, c’est sûr, et ça présente peut-être mieux. Mais Pierre Sage, à mon sens, c’est plus adapté à l’OL. »

Raphaël NOUET

