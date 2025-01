OL – Toulouse : Sage révèle ce qu’il a dit aux Bad Gones et se justifie pour Almada

Présent en conférence de presse à l’issue du triste 0-0 de l’OL face au Toulouse FC, Pierre Sage avait deux ou trois messages à faire passer. Notamment aux supporters.

Sur la rencontre

« C’était un match très fermé. Nos bonnes résolutions de jeudi et vendredi n’ont pas suffi pour faire la différence (…) L’adversaire était très bien organisé et nous n’avons pas su répondre à la problématique pour se créer plus d’occasions (…) Il y a la déception du résultat. Après, aux vues du match, j’ai quand même l’impression que les joueurs ont mis en pratique ce à quoi ils s’étaient engagés entre eux et avec nous dans les réunions de jeudi et vendredi. Je pense qu’en jouant les matchs avec cet état d’esprit et en ayant les mêmes intentions, on arrivera à redresser la barre. Je n’aurais pas répondu ça sur d’autres matchs ».

Sur la discussion avec les Bad Gones

« Aujourd’hui, les supporters sont un peu inquiets de la situation. On leur a bien dit qu’on avait subi la même humiliation qu’eux, qu’on en avait bien conscience et qu’on avait à cœur de se racheter. Une émulation s’est mise en place au sein du groupe, entre les joueurs, qui se sont bien parlés. J’ai trouvé qu’il y avait déjà les prémices d’une évolution même si ce n’était pas suffisant pour marquer un but et prendre les trois points (…) Honnêtement, la discussion avec les supporters était très courtoise, il n’y avait pas d’animosité. Il s’agissait d’un échange entre personnes qui souhaitaient tous que les choses évoluent (…) Le fait qu’on y soit allé tranquillement et qu’eux nous aient accueilli tranquillement, ça a facilité les choses et c’était bénéfique ».

😥 | L'ambiance tendue entre les joueurs lyonnais et leurs supporters ! 👀 #OLTFC pic.twitter.com/JtxcPnV2DT — DAZN France (@DAZN_FR) January 18, 2025

Sur les débuts reportés de Thiago Almada

« Pour moi, c’était difficile de le faire rentrer dans un match comme ça avec l’enjeu pour lui de possiblement changer le match et nous faire gagner. On le mettait dans une situation sans repères, sans trop de coordination, alors qu’il n’avait repris l’entraînement que depuis le début de semaine… Il ne m’a pas semblé pertinent de le faire rentrer alors que les trois joueurs au milieu étaient satisfaisants sur la durée. Je n’ai pas voulu faire de changement pour faire le changement. Certes, il a été présenté avant le match. Certes, j’aurais bien aimé le faire rentrer. J’y ai pensé dès que j’ai su qu’il était qualifié mais je pense que les conditions et le contexte n’étaient pas réunis. Ce n’est pas une entrée qui aurait facilité son intégration. On va dire que c’est un premier groupe pour lui, il a découvert le stade sous le maillot de l’OL et on va l’attendre patiemment avec un peu plus de temps de jeu… »

