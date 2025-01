FC Nantes – OL : Sage enrage mais fait une promesse

La réaction de Pierre Sage, le coach lyonnais, après le match nul entre Nantes et l’OL.

Ce dimanche, l’OL a partagé les points sur la pelouse du FC Nantes (1-1, notes). Un résultat frustrant pour les Gones, qui tenaient la victoire, mais qui ont finalement perdu deux points. Une analyse complètement partagée par Pierre Sage, le coach lyonnais.

Pierre Sage déplore le manque d’efficacité

« On aurait dû aggraver le score plus tôt mais on a laissé notre adversaire envie. On a malgré tout fait un bon match et on s’est créé beaucoup d’opportunités. C’est dommage de ne pas avoir été efficace dans la finition. On a mené le match comme on le souhaitait au départ mais au fil des minutes il y a eu de la fatigue. On a payé un peu notre match de jeudi. On perd deux points aujourd’hui mais on va tout faire pour les rattraper », a-t-il promis, dans des propos rapportés par le site officiel de l’OL.

