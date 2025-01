OL : Cherki rend un vibrant hommage à Sage et prévient déjà l’OM

Après le match face à Ludogorets en Ligue Europa, Rayan Cherki a eu des mots assez forts envers Pierre Sage, et a passé un petit message à l’OM.

Ce jeudi, l’OL a obtenu un triste point face à Ludogorets en Ligue Europa (1-1, notes). Malgré tout, les Gones terminent 6èmes de la phase de ligue et verront les 8èmes de finale. Un match où Pierre Sage n’était pas sur le banc, étant donné qu’il a été remercié quelques jours plus tôt par John Textor. Après la rencontre, Rayan Cherki a tenu à lui rendre un bel hommage.

Un seul objectif pour Cherki face à l’OM : « on y va pour gagner »

« Il a laissé une image exceptionnelle. Quand on voit où il a récupéré le club et où il l’a laissé, très peu d’entraîneurs dans l’histoire du foot l’ont réalisé. Il a gagné le respect de tous. Je lui souhaite le meilleur pour la suite, avec un projet à sa hauteur », a déclaré le milieu offensif en zone mixte.

Désormais, Lyon a un nouveau coach en la personne de Paulo Fonseca, qui vient d’être officialisé. Et un gros match attend tout ce beau monde, ce dimanche face à l’OM au Vélodrome. « Ludogorets, Brest (1-2, le 11 janvier), Nantes (1-1, le 26 janvier), on les a tous pris de la même manière. L’OM (dimanche) et le PSG (le week-end du 23 février) aussi : on y va pour gagner. C’est pareil. On a trois jours pour bosser les petits détails qu’il manquait aujourd’hui », a prévenu Cherki, dans des propos rapportés par L’Équipe.

Retrouvez But Football Club sur les réseaux sociaux : Facebook, X , YouTube et désormais Instagram, TikTok ou encore Bluesky.

Abonnez-vous pour ne rien manquer de notre actualité et de nos vidéos.