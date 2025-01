OL : les supporters s’indignent du départ de Sage, Textor dans leur viseur !

L’OL a officialisé ce mardi la mise à l’écart de Pierre Sage de son poste d’entraîneur. Les groupes de supporters s’en indignent, via un communiqué.

Annoncé depuis hier soir, le limogeage de Pierre Sage à l’Olympique Lyonnais est désormais officiel. Dans un communiqué, le club rhodanien a annoncé ce mardi matin que le technicien n’était plus le coach des Gones et le départ de plusieurs membres de son staff. « L’Olympique Lyonnais est contraint de dispenser d’activité son entraîneur, Pierre Sage, ainsi que les membres du staff, Jamal Alioui, Rui Lemos, Denis Valour et Rémy Vercoutre, dans l’attente d’une décision à venir dans les prochains jours. Ce choix sportif qui intervient dans le contexte actuel de la saison 2024 – 2025 ne remet pas en question le formidable travail effectué début 2024 et pour lequel l’Olympique Lyonnais sera toujours reconnaissant envers Pierre Sage et son équipe », a expliqué le communiqué de l’OL.

« Le club ne se trompe-t-il pas de coupable ? »

Cette annonce a déplu aux supporters, qui réagissent ce soir via un communiqué signé par neuf groupes dont les Bad Gones et Lyon 1950. « Qui a apporté son humilité, son respect, son amour du club, mis toute son énergie et sa force pour tenir l’équipe à bout de bras et réaliser un miracle en accrochant l’Europe? PIERRE SAGE », peut-on notamment lire.

Et John Textor est ciblé… « Nous apprenons par la presse que nous dégageons Pierre Sage comme un malpropre pour un début d’année mal commencé? Il y a à peine quelques semaines, tous les observateurs louaient les qualités de l’équipe menée par ce même homme, et tout est balayé pour quatre matchs? Le club ne se trompe-t-il pas de coupable ? La cause de ce mal être et de la médiocrité ambiante sur le terrain ne viendrait-elle pas plus plutôt des sorties médiatiques de notre propriétaire sur son staff et les joueurs… »

