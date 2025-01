OL Mercato : départ imminent pour Benrahma ?

Saïd Benhrama serait en instance de départ à l’OL.

L’OL a mal redémarré l’année 2025. Après une embellie fin 2024, les Gones sont revenus à un football bien trop brouillon pour pouvoir espérer regarder plus haut au printemps prochain. Pierre Sage se sait déjà sur la sellette et des contacts avec Paulo Fonseca sont annoncés. Un départ de Rayan Cherki l’est aussi et un autre Gone pourrait quitter le navire plus tôt que prévu, en la personne de Saîd Benhrama.

Vers un retour en Angleterre ?

Titularisé sur l’aile gauche de l’attaque lyonnaise contre Toulouse (0-0), l’international algérien a peut-être disputé son dernier match avec Lyon selon Foot Mercato. « Le joueur de 29 ans est sur le départ de l’OL, annonce en effet le média ce lundi. Il dispose déjà d’une offre ferme de la part de Neom, le club saoudien, qui n’est pas encore écartée. Des clubs anglais sont également intéressés par ses services, lui qui a laissé de bons souvenirs en Premier League lors de ses passages à Brentford et West Ham. Nous vous avons notamment révélé il y a quelques semaines qu’Ipswich Town est séduit par son profil ». Un départ chez le promo pourrait donc se profiler pour Benhrama, acheté 20 M€ par l’OL à West Ham il y a tout juste un an.