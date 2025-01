OL Mercato : Fonseca arrive, la durée de son contrat a fuité !

Pierre Sage évincé ce matin de son poste d’entraîneur de l’Olympique Lyonnais, John Textor a désormais les mains pour le remplacer par Paulo Fonseca sur le banc des Gones.

Pierre Sage à l’OL, c’est officiellement terminé. Ce mardi, en milieu de matinée, le club rhodanien a officialisé son éviction au poste d’entraîneur principal, ainsi que la mise à l’écart de son staff le plus proche. Hier soir, Daniel Riolo a confirmé que Paulo Fonseca était bel et bien l’élu pour prendre la suite de Sage.

Deux ans pour Fonseca ?

Le spécialiste des transferts Nicolo Schira va plus loin et ajoute que le deal a été conclu entre les deux parties. Si aucune signature officielle n’a encore eu lieu et qu’aucun communiqué officiel ne devrait intervenir de manière imminente, on se dirige vers un contrat de deux ans. On sait enfin que l’ancien entraîneur du LOSC ne se trouve pas à Lyon, pour l’instant.

Retrouvez But Football Club sur les réseaux sociaux : Facebook, X , YouTube et désormais Instagram, TikTok ou encore Bluesky.