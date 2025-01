OL – Toulouse : l’explication entre les joueurs et les Bad Gones ne passe pas du tout

Sur le plateau de Téléfoot dimanche matin, Rio Mavuba a poussé un gros coup de gueule sur l’explication entre les joueurs et les Bad Gones après Lyon-Toulouse.

Ce samedi, l’OL a enchaîné un troisième match de suite sans victoire après son match nul à domicile face au TFC (1-1). À la fin de la rencontre, les supporters lyonnais se sont expliqués avec quelques joueurs, et le coach Pierre Sage. Une situation que ne peut pas cautionner Rio Mavuba, ancien de Ligue 1 qui est sorti de sa retraite pour venir en aide aux Girondins de Bordeaux.

« Je ne supporte plus ces images »

« Je vais faire mon coup de gueule. Moi je ne supporte plus ces images où je vois les joueurs, les entraîneurs aller à la fin du match devant les supporters. Je pense que ces images ne font du bien à personne au niveau du foot. En plus, se voir comme ça, quand on a l’esprit un peu chaud… On peut se voir ailleurs, à tête reposée, sans les caméras et je pense que ce sera beaucoup plus constructif que ces images où on a impression qu’on doit demander pardon à nos supporters », a déclaré l’ancien Lillois sur Téléfoot ce dimanche.

Retrouvez But Football Club sur les réseaux sociaux : Facebook, X , YouTube et désormais Instagram, TikTok ou encore Bluesky.

Abonnez-vous pour ne rien manquer de notre actualité et de nos vidéos.