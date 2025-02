OM – OL : les Gones chutent au Vélodrome, les notes des Lyonnais

Comme au match aller, l’OL s’est incliné face à l’OM sur le score de 3-2 au Vélodrome. Le scénario fut cette fois-ci très différent. Analyse de la première compliquée de Paulo Fonseca sur le banc des Gones.

Les Tops :

Tolisso (6) : le milieu et vice-capitaine de Lyon a encore sorti un gros match avec l’ouverture du score (53ème), suivi de deux grosses occasions (56ème). Le meilleur lyonnais sur le pré et surtout le seul milieu qui ne s’est pas fait « concasser » par les Phocéens.

Perri (6) : il aurait pu vivre une nouvelle soirée cauchemardesque avec le but gag encaissé par l’OL suite à une sortie ratée (61ème) mais le Brésilien a sorti trois énormes parades devant Greenwood (78ème), Gouiri (84ème) et surtout Cornelius (81ème). Malgré ça, il en a encore encaissé trois face à Marseille.

Les Flops :

Matic (3) : match très très compliqué pour le Serbe, bousculé, lent et dépassé dans le cœur du jeu. Beaucoup de déchets et de pertes de balle. Il est également très malheureux sur le but de Greenwood.

Veretout (3) : on l’attendait revanchard, on l’a surtout vu se prendre le bec avec Pierre-Emil Hojbjerg et perdre des ballons faciles.

Nuamah (2,5) : le Ghanéen a été cataclysmique en première période, jouant complètement à l’envers. A peine mieux en deuxième période. Son seul fait d’arme ? Une frappe enroulée repoussée par Geronimo Rulli (59ème).

Les notes des Lyonnais :

Perri (6) – Kumbedi (5,5), Mata (5,5), Niakhaté (5), Tagliafico (5) – Matic (3, puis Almada (86ème)), Veretout (3, puis Tessmann (86ème)) – Cherki (5), Tolisso (6), Nuamah (2,5) – Lacazette (5, puis Mikautadze (79ème)).