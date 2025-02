OM, Stade Rennais, ASSE, PSG, OL … Ce qu’il peut encore se passer sur le dernier jour du Mercato !

Ce lundi, à 23 heures, le Mercato de Ligue 1 ferme ses portes. Ce qu’il peut encore se passer dans les clubs suivis par But ! Football Club lors de ce deadline day.

Le dernier jour sera chaud (+ de 2 mouvements)

OM : journée agitée en prévision à Marseille avec à minima la signature d’Amar Dedic (RB Salzbourg). En fonction du départ ou non d’Ismaël Koné (Rennes, la Fiorentina ou Valence), un milieu pourrait encore débarquer (Fagioli ?). Il est aussi question d’un défenseur central (Anselmino) voir même d’un attaquant. Bamo Meïté peut aussi signer à Montpellier.

Stade Rennais : comme l’OM, ça va beaucoup bouger chez les Rouge et Noir. Devant, Kazeem Olaigbe (Cercle Bruges) et Moussa Al-Tamari (Montpellier) doivent signer. Tout comme Anthony Rouault (VfB Stuttgart) en défense et sans doute un milieu de terrain supplémentaire (Koné ?). Le retour de Jérémy Jacquet, prêté à Clermont, est aussi dans les tuyaux. Dans le sens des départs, la porte peut encore s’ouvrir pour Leo Ostigard, Mikayil Faye, Abdelhamid Ait Boudlal voire Christopher Wooh.

Pas de grandes manœuvres (1 ou 2 transferts attendus)

FC Nantes : Antoine Kombouaré espère la venue d’un attaquant (Merschack Elia ?) pour boucler le Mercato des Canaris. Une solution de dernière minute est également espérée pour les lofteurs Alban Lafont et Fabien Centonze mais peu probable.

ASSE : les Verts doivent encore finaliser la venue d’un latéral droit après les échecs des pistes Mimovic et Nedeljkevic. Un autre mouvement n’est pas exclu au milieu mais Kilmer Sports Ventures avance à couvert.

RC Lens : le Racing attend la conclusion du dossier David Pereira da Costa dans le sens des départs ainsi que la signature du prometteur Nidal Celik (Sarajevo, 18 ans), annoncé comme le remplaçant de Danso. Un ultime renfort offensif pourrait aussi débarquer (Cengiz Ünder ?). Le directeur sportif Diego Lopez travaille en ce sens.

PSG : plus d’arrivées à priori pour Paris mais encore un départ possible : celui de Marco Asensio, dont le prêt devrait se formaliser à Aston Villa en cas de transfert de Cher Ndour (actuellement prêté au Besiktas) vers la Fiorentina.

Ce sera calme (0 ou 1 transfert attendu)

OL : si on suivra avec attention le dossier Cherki à Dortmund (pour qui John Textor a encore fermé la porte hier dans un entretien à Canal+), il ne devrait plus y avoir de départ à Lyon cet hiver. Dans le sens des arrivées, le prêt gratuit d’un ailier droit demeure envisagé … Mais ça ne s’annonce pas simple et cela dépendra du bon vouloir de la DNCG. Statuquo très probable.

LOSC : Lille pourrait être amené à recruter un défenseur central prometteur mais ce n’est plus certain.