OM : De Zerbi souhaite un Mercato intelligent et répond à Rennes pour Rongier

Ce vendredi, à deux jours du match OM – Le Havre (dimanche, 20h45), Roberto De Zerbi a tenu sa première conférence de presse de 2025. Ce qu’on en retient.

Sur le retour de trêve

« Tout s’est bien passé, les joueurs ont été professionnels. Je les ai retrouvé comme je les avais laissé, à tous les aspects : athlétique, poids… Ça témoigne de leur sérieux ! Le football est un travail 24/24, également pendant les fêtes ! »

Sur son intégration à Marseille

« Je suis bien à Marseille. On verra combien d’année je ferai ici et si ils me gardent. C’est une fierté d’être ici. Je vis ça au maximum ! Je ne suis pas encore allé au restaurant à Marseille. Je n’ai fait que travailler et rentrer chez moi. On sent que Marseille est spéciale quand même. Si tu ne comprends pas la ville, tu ne comprends pas le club. Il y a de la beauté, de la diversité de la population, la fierté marseillaise… Si on ne comprend pas ça, on ne peut pas comprendre les réactions des gens. Une fois qu’on a compris ça, on peut tomber amoureux ou détester la ville ».

Sur la Ligue 1

« La Ligue 1 est un championnat plus fort que ce que les gens pensent. A l’extérieur de la France, ça a une réputation de championnat de bas niveau mais c’est faux. Je pense que ce championnat est juste mal vendu. Je ne sais pas si c’est un problème de gestion… En Italie, les gens ne regardent pas l’OM parce que les matchs ne sont pas diffusés. La France est un pays qui aime le football, c’est dommage que ça ne soit pas apprécié à sa juste valeur à l’extérieur ».

Sur le match du Havre

« Évidemment, je dis à mes joueurs de faire attention aux matchs pièges. La clé c’est de se souvenir du match face à Auxerre. Si on se souvient de tous nos matchs avant de partir, on aura aucun risque. Il y a des adversaires, des faits de jeu mais sur le terrain on ne devrait pas prendre à la légère. Contre le HAC, on doit gagner pour consolider notre deuxième place même si je ne veux pas que notre objectif soit d’être deuxième. On veut donner de la continuité, notamment à domicile ».

Sur le Mercato

« Nous sommes des professionnels, on doit se donner à 100%. S’il y a un accord avec un autre club, on se salue et on change. Moi ces moments, je les gère avec Benatia et le département de scouting de l’OM et en essayant d’améliorer l’effectif. Longoria est attentif à l’amélioration de l’équipe tout comme McCourt. On doit être intelligent cet hiver. On ne doit pas faire de la quantité mais prendre des profils qu’il nous faut ».

Sur la rumeur Rongier à Rennes

« Il va falloir qu’il cherche un autre joueur car Rongier est intransférable ! »

Sur Quentin Merlin

« Merlin n’est pas à 100%. Je ne veux pas prendre de risque. Pour le moment, il joue très bien, c’est un joueur de qualité. Il doit avoir pour objectif l’équipe de France, il a l’âge, la personnalité, la qualité. Je ne sais pas si Deschamps l’appellera, je ne veux pas faire le travail à sa place ».

Deux absents pour la réception du Havre

En marge de la conférence de presse, l’OM a communiqué sur l’état de son infirmerie avec deux forfaits pour la réception du Havre : Pol Lirola, toujours blessé aux côtes, et Geoffrey Kondogbia, qui souffre d’une lésion au mollet gauche. Quentin Merlin devrait aussi être ménagé sur ce match.

Retrouvez But Football Club sur les réseaux sociaux : Facebook, X , YouTube et désormais Instagram, TikTok ou encore Bluesky.

Abonnez-vous pour ne rien manquer de notre actualité et de nos vidéos.