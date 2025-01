OM : les 10 joueurs qui, comme Brassier, ont explosé en vol à Marseille

Auteur d’une nouvelle prestation calamiteuse à Nice (0-2) dimanche soir, Lilian Brassier est le dernier d’une longue liste de joueurs qui ont totalement perdu leurs moyens après leur signature à l’OM.

Lilian Brassier a vécu un nouveau calvaire, à Nice (0-2), dimanche soir. Sa responsabilité est grandement engagée sur l’ouverture du score de la 6e minute, puisqu’il manque deux interventions coup sur coup devant Guessand avant de courir vainement derrière le ballon, qui finit tranquillement sa course dans les buts marseillais. Une énième prestation calamiteuse pour le défenseur, tellement fort avec Brest la saison dernière, tellement perdu depuis son arrivée à Marseille. Lors de ses cinq dernières titularisations, l’OM n’a pris qu’un point et encaissé dix buts. On comprend mieux pourquoi les dirigeants phocéens cherchent à le vendre cet hiver. S’il venait à trouver preneur, le défenseur central s’inscrirait dans une longue liste de joueurs ayant perdu tous leurs moyens à Marseille. Nous en avons recensé dix parmi les plus connus.

Didier Six (1979-80)

Lorsqu’il signe à Marseille à l’été 1978, l’ailier gauche est déjà un international confirmé. Il vient de disputer la Coupe du monde en Argentine avec les Bleus et est considéré comme l’un des meilleurs joueurs offensifs français de sa génération. Sauf que Marseille, ce n’est pas Valenciennes, où il a débuté, ni Lens, où il a explosé. Dans une équipe en crise permanente depuis trois saisons, Six réalise un premier exercice moyen (7 buts en 1978-79) avant de sombrer avec le navire en 1979-80. Les joueurs ne s’entendent pas et cela se ressent sur le terrain, avec une 19e place. La dernière relégation sportive de l’OM… C’est à l’étranger, notamment à Stuttgart, que Didier Six parviendra à s’épanouir en club.

Eric Cantona (1988-91)

Avant de devenir une icone à Manchester United, Eric Cantona a connu l’échec du côté de Marseille. Recruté à l’été 1988 pour 22 MF (environ 3,4 M€…), une grosse somme à l’époque, il doit former un duo dévastateur avec Jean-Pierre Papin. Dans les faits, les deux vont très bien s’entendre sur le terrain… mais en équipe de France ! A l’OM, le duo n’aura pas vraiment le temps de se mettre en place. Dès janvier 1989, Cantona dégoupille lors d’un match amical contre le Torpedo en jetant son maillot à son remplacement. Il est suspendu un mois puis envoyé en prêt à Bordeaux, manquant ainsi le doublé Coupe-championnat de l’OM. En 1989-90, Bernard Tapie recrute Enzo Francescoli et envoie le futur King en prêt à Montpellier, avec qui il gagne la Coupe de France. Au début de la saison 1990-91, son aventure marseillaise démarre enfin, avec 8 buts en 16 matches et une prestation d’anthologie contre Bordeaux (2-0), contre qui il a failli réussir un retourné magistral et un lob du milieu de terrain tout aussi incroyable. Hélas, il est gravement blessé contre Brest (3-1) à l’automne et Raymond Goethals ne lui fait pas confiance à son retour. Il quitte l’OM par la petite porte, pour Nîmes, à l’été 1991.

Reynald Pedros (1996-97)

A l’été 1996, l’OM, de retour en L1, frappe un grand coup avec le recrutement de Reynald Pedros. Mais l’ancien Nantais débarque en Provence après avoir reçu un coup de massue, sous la forme de son pénalty manqué contre la Tchéquie à l’Euro, ayant précipité l’élimination des Bleus en demi-finales. En outre, au sein d’une formation faite de brics et de brocs, il ne retrouve pas le jeu collectif qui lui permettait de briller avec les Canaris. Enfin, on découvre pendant son unique saison à l’OM que son mental est très friable. Bref, rien n’a été pour ce joueur pourtant si talentueux mais qui avait besoin d’un cadre bien défini pour exprimer ses qualités. D’ailleurs, il n’a plus brillé après son départ de Nantes !

Yordan Letchkov (1996-97)

Autre recrue phare de l’été 1996, le Bulgare a fait sa carrière sur son coup de casque ayant permis à son pays d’éliminer l’Allemagne en quarts de finale du Mondial 94. Car en club, que ce soit à l’OM, avant à Hambourg ou après au Besiktas, il n’a jamais affiché un tel niveau. Letchkov se transcendait quand il revêtait les couleurs de son pays, c’est tout. Il a traversé sa saison marseillaise comme un fantôme, avec une influence très limitée sur le jeu. Pourtant, il avait 29 ans et était attendu comme le patron du milieu de terrain. Raté…

Philippe Christanval (2003-05)

Au début de sa carrière, à Monaco, il était considéré comme le futur patron de la défense de l’équipe de France. Il était tellement bon que le FC Barcelone l’a recruté à l’été 2001, alors qu’il n’avait que 23 ans. Après une bonne saison, il a été mis de côté par Louis van Gaal en 2002-03 et les choses n’ont plus été les mêmes pour lui. A l’intersaison 2003, Alain Perrin lui propose de se relancer à Marseille. Sa première saison est une alternance de blessures et de prestations décevantes. La seconde est blanche. Un vrai flop.

Fabrice Fiorèse (2004-07)

Un transfert qui était censé ennuyer le PSG mais qui, au final, a surtout porté préjudice à l’OM et à l’intéressé ! A Paris, Fabrice Fiorèse explose grâce à l’intransigeance d’un Vahid Halilhodzic qu’il ne supporte pas. A l’été 2004, en voyant que son ami Frédéric Dehu signe à Marseille, il décide de le suivre, alors qu’il vient de prolonger au PSG. Halilhodzic jure en avoir vomi en apprenant ce transfert. Fiorèse, lui, est accueilli froidement par des supporters marseillais qui n’ont pas digéré ses provocations lors d’une victoire au Vélodrome (1-0) la saison précédente. Quand à sa réception au Parc des Princes, tout le monde l’a encore en mémoire. Dans ce contexte sulfureux, Fiorèse déçoit énormément, surtout que l’équipe déjoue totalement. Il est prêté les deux saisons suivantes…

Peguy Luyindula (2004-05)

A l’été 2004, les dirigeants marseillais se disent qu’ils vont remplacer Didier Drogba, qui faisait tout, tout seul, par Peguy Luyindula, qui ne brille que dans un collectif rodé. Sans surprise, c’est un flop. Le joueur, arrivé de l’OL pour 14,5 M€, n’a ni le talent ni la carrure pour faire oublier l’Ivoirien. Là où ce dernier avait trouvé la force pour rebondir après des premiers pas hésitants, Luyindula, lui, fait preuve d’un gros manque de caractère. Il inscrit 11 buts en 42 matches toutes compétitions confondues, est prêté à Auxerre et Levante les deux saisons suivantes avant de prendre la route de Paris.

Bixente Lizarazu (2004-05)

Le Basque a 35 ans quand il décide de signer à l’OM, après avoir refusé une prolongation de contrat au Bayern. Avec lui, Marseille tient son leader défensif et son leader tout court, tant son aura doit inspirer ses coéquipiers. Sauf que non… Lizarazu découvre un environnement très éloigné de l’hyper professionnalisme bavarois, où ça se tire dans les pattes à tous les niveaux. Lui-même n’est pas exempt de tout reproche avec des prestations très décevantes sur le terrain. Le malentendu dure six mois. Il retourne au Bayern en janvier 2005.

Iliman Ndiaye (2023-24)

Il est supporter déclaré du club, y a joué dans sa jeunesse et est prêt à tout pour revenir. Au moment des premiers contacts, une vidéo de lui en train de faire des jongles à la gare Saint-Charles fuite sur les réseaux. C’est l’emballement. Et le début de la fin. Car Iliman Ndiaye n’a pas le mental pour supporter la pression liée à un statut de star à l’OM. Pendant douze mois, il va faire preuve de beaucoup d’envie sur le terrain mais va presque tout manquer. Quatre petits buts, au total, en 46 matches. Une misère. Tellement loin de la hype ayant escorté son retour à Marseille !

Elye Wahi (2024-25)

Un premier match décevant à Brest (5-1) malgré un but sur pénalty, un deuxième plus emballant contre Reims (2-2) mais quatre énormes occasions manquées qui lui ont valu de sortir sous les sifflets, et puis plus rien. Le très court passage d’Elye Wahi à l’OM est symptomatique de ces joueurs pour qui la marche marseillaise est trop haute. L’attaquant a pourtant faire preuve d’envie, il n’a rien lâché et assurait vouloir rester pour faire ses preuves mais, à l’OM, on n’a jamais le temps. Recruté à Lens pour 25 M€ plus des bonus durant l’été, il a été vendu à Francfort pour 26 M€ plus des bonus six mois plus tard. Le dernier d’une longue liste de joueurs n’ayant pas confirmé à Marseille !

