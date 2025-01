OM : les 14 erreurs d’arbitrage manifestes depuis le début de la saison

Dimanche, après le nul contre Strasbourg (1-1), le président de l’OM, Pablo Longoria, a poussé un coup de gueule contre l’arbitrage, qui pénaliserait son équipe. Nous avons recensé toutes les erreurs depuis le début de la saison.

Hier soir, au sortir d’un nul contre le RCSA émaillé de deux erreurs d’arbitrages, le capitaine de l’OM, Leonardo Balerdi, a poussé un coup de gueule, suivi par son président, Pablo Longoria, puis par Pierre-Emile Hojbjerg. Le discours a été le même : les Phocéens ont encore eu la sensation d’avoir été floué par l’homme en noir. Nous avons recensé les cas litigieux défavorables depuis le début de la saison. Et ça a commencé dès la 5e minute du premier match…

Si l’OM a également eu droit à quelques coups de sifflets plutôt heureux (le pénalty à la dernière minute contre Monaco) ou à des décisions qui sont allées dans son sens (le deuxième but lensois annulé à Bollaert), force est de constater que la maxime qui veut que ça s’équilibre sur une saison sera difficile à respecter…

1ère journée – Brest 1-5 OM – pénalty pour le SB29

A la 5e minute, alors que l’OM mène 1-0, Ajorque et Cornelius s’accrochent dans la surface. L’arbitre siffle pénalty après avoir revu les images à la vidéo, alors qu’il semble que les deux fassent faute sur le coup. Rulli détourne la tentative de Del Castillo.

2e journée – OM 2-2 Stade de Reims – pénalty non sifflé sur Greenwood

A la 18e, alors que le score est encore de 0-0, Greenwood est accroché par Fofana dans la surface rémoise. L’arbitre ne siffle pas et ne consulte pas la VAR.

4e journée – OM 2-0 Nice – expulsion de Cornelius

A la 74e, Cornelius est expulsé pour deuxième avertissement après que l’arbitre a estimé qu’il cherchait à gagner du temps sur un coup franc. Mais le Canadien ne pouvait pas remettre le ballon en jeu car un Niçois était juste devant lui, ne respectant pas la distance réglementaire.

5e journée – Lyon 2-3 OM – expulsion de Balerdi, pénalty de Lacazette

A la 5e minute, M. Bastien expulse Balerdi pour un deuxième avertissement suite à un accrochage avec Lacazette, qui commet pourtant la faute au départ. A la 45e, il accorde également un pénalty aux Gones (détourné par Rulli) alors que le centreur Lacazette est hors-jeu au départ de l’action et que la main de Rongier est collée à son corps quand le ballon la touche… S’en suivra un coup de gueule mémorable de Medhi Benatia à la mi-temps.

7e journée – OM 1-1 SCO d’Angers – but refusé, pénalty non sifflé

A la 67e, Murillo inscrit le deuxième but des siens, d’une tête en pleine lucarne. L’arbitre, après avoir consulté la vidéo, annule cette réalisation car le ballon touche la main du Panaméen (sans détourner sa trajectoire). A la 83e, les Phocéens réclament un pénalty pour une main de Biumla sur un centre de Rabiot. L’arbitre ne consulte même pas la VAR.

9e journée – OM 0-3 PSG – expulsion d’Harit

A la 20e, alors qu’il est déjà mené, l’OM subit l’expulsion d’Harit, coupable d’avoir mis son pied dans la poitrine de Marquinhos, qu’il n’avait pas vu. Le Brésilien du PSG en fait des tonnes et l’arbitre, M. Letexier, estime que la marque sur son torse justifie le rouge direct. Mais deux mois plus tard, il n’expulsera pas le Monégasque s’étant essuyé les crampons sur le visage de Donnarumma dans un geste autrement plus dangereux…

15e journée – OM 1-1 LOSC – pénalty non sifflé

A la 80e, alors que l’OM mène 1-0, Hojbjerg est trouvé dans la surface lilloise via une balle aérienne. Gudmundsson bouscule dans le dos le Danois, qui ne peut pas jouer le ballon et tombe. L’arbitre, placé à 40 mètres de l’action, ne dit rien et ne consulte pas la VAR. Six minutes après, les Lillois égalisent…

17e journée – Stade Rennais 1-2 OM – pénaltys sifflé et non sifflé pour la même faute

A la 30e, M. Kherradji siffle pénalty en faveur de Rennes pour une main involontaire de Murillo sur un duel aérien. Rulli repousse la tentative de Kalimuendo. A la 86e, il en accorde un à l’OM suite à une main tout aussi involontaire de Grönbaek sur un coup franc d’Hojbjerg. Mais la VAR intervient et il se déjuge…

16e de finale de Coupe de France – OM 1-1 (3 t.a.b. à 4) Lille – pénalty non sifflé

A la 79e, Alexsandro veut dégager le ballon dans sa surface mais tape au préalable dans le tibia de Rowe, qui s’effondre. M. Turpin ne dit rien.

18e journée – OM 1-1 RC Strasbourg – pénaltys non sifflés

A la 82e, Rowe part dans la profondeur et va se présenter devant le gardien strasbourgeois mais Doué le déséquilibre en le poussant dans le dos. L’arbitre ne siffle pas. Quelques minutes plus tard, Balerdi est ceinturé dans la surface alsacienne sur un corner mais M. Dechepy siffle… contre le Marseillais !